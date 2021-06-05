Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nden ‘Çoklu Zeka Bursu’

Dünyanın En İnovatif 100 Okulu arasında gösterildiği belirtilen Tink Kolejleri, ‘Çoklu Zeka Bursu’ ile tüm zeka alanlarını mükafatlandırdığını duyurdu.

Verdiği eğitim ile Türkiye ve dünyada adını duyuran okullar arasında yer alan Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesi duyurulan ‘Tink Çoklu Zeka Bursu’ ile tüm zeka türlerini mükafatlandırdığını açıkladı.

Çoklu Zekâ Bursu kapsamında LGS sınavının yanı sıra, Akıl Oyunları, Espor, Görsel Sanatlar, Tiyatro, Müzik, Spor veya Sosyal Sorumluluk alanlarında başarısı sertifikalandırılmış öğrencilere burs verildiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Tink Kolejleri Çekmeköy İstanbul’daki doğa içinde olan yeni kampüsünde Anaokulu’ndan 12’nci Sınıfa kadar farklı düşünüp, hayal kurabilen, sosyal duygusal gelişimi tam, çevre bilinci yüksek, insani değerlere sahip ve teknolojinin imkanlarını kullanarak girişim fikirlerini eyleme dönüştürebilen çocuklar ve geleceğin büyüklerini yetiştiriyor. Bunu yaparken zekânın çok yönlü ve birden çok alanda olduğunu biliyor, sadece matematiksel ve sözel zekaya değil, tüm zeka türlerine önem ve değer veriliyor. Kolej, çocuklarımızın dijital çağda ihtiyaç duyacağı akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yetkinlikleri, kuvvetli bir sosyal ağ kurarak kazanmalarını sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi ve yöneticiler ile görüşme için 05352014180 nolu numaradan randevu alınabildiği belirtildi. Tüm kayıt süreçlerini online kayıt sistemimi üzerinden uzaktan yapabilen kolejin, sınırlı sayıda Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kontenjanı olduğu aktarıldı.