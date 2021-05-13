Tink Teminat Programı’yla veli işini kaybederse öğrenciye burs verilecek

Ramazan Bayramı vesilesiyle duyurulan Tink Teminat Programı’yla, 2021-2022 eğitim öğretim yılında veli işini kaybederse öğrenciye burs verilecek.

Teknoloji ve İnsan Kolejleri, teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre edecek gençleri dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştiriyor. Bu eğitim yaklaşımının geliştirilmesinin nedeninin, eskiden bilgiyi depolamanın önem taşıdığı sanayi toplumu eğitim sisteminin artık ihtiyaçları karşılamıyor olmasının olduğu belirtiliyor. Bu nedenle yeni bir eğitim paradigması oluşturan Tink, bu yaklaşımını anaokulundan liseye kadar sunuyor.

Teknolojinin sağladığı imkanların artması ile çocukların geleceklerine uzanmalarını sağlayacak eğitimi, sürekli gelişimlerine hizmet edecek bir platforma dönüştürdüğü belirtilen Tink, hayal kurabilen ve teknolojinin imkanlarını kullanarak bunları hayata geçirebilen çocuklar ve geleceğin büyüklerini yetiştiriyor.

Tink Kurucusu, bu yılın kadın girişimcisi ödülü sahibi Zeynep Dereli, "Covid-19 nedeniyle birçok veli geleceğinden kaygılı. Bundan dolayı en değerli varlıklarımız çocuklarının gelecekleri konusunda ki hayallerini gerçekleştiremiyor. Program kapsamında velilerimizin çocukları için hayal ettikleri geleceği Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nde garantilemelerini sağlıyoruz. Çünkü eğer 2021-2022 eğitim öğretim yılında işlerini kaybederlerse çocuklarını burslu okutacağız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tink Koleji birçok alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanında da öncülük etmeye devam ediyor. Tüm kayıt süreçlerini online kayıt sistemi üzerinden uzaktan yapabilen Kolejimizin sınırlı sayıda Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul kontenjanı için şimdi harekete geçilmesi gerekiyor” dedi.