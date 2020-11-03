Toki'de Yüz Yüze Sınav Dönemi Başladı

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dakes sınava girecek olan öğrencileri kapıda karşıladı.Okulda alınan önlem ve tedbirler konusunda bilgi veren Dakes:"Tüm öğrencilerimize sınavlar öncesinde maske-mesafe-hijyen konusunda gerekli hatırlatmalar yapıldı. Okulumuz pandemi sürecine uygun tedbirleri alarak sınavları yüz yüze gerçekleştirmeye hazır.Tüm öğrencilerimize Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenler olarak sınavlarda başarılar dileriz"dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 21:11