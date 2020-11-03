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Toki'de Yüz Yüze Sınav Dönemi Başladı

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılının ilk sınavlarını gerçekleştirmeye başladı.

Toki'de Yüz Yüze Sınav Dönemi Başladı

Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Dakes sınava girecek olan öğrencileri kapıda karşıladı.Okulda alınan önlem ve tedbirler konusunda bilgi veren Dakes:"Tüm öğrencilerimize sınavlar öncesinde maske-mesafe-hijyen konusunda gerekli hatırlatmalar yapıldı. Okulumuz pandemi sürecine uygun tedbirleri alarak sınavları yüz yüze gerçekleştirmeye hazır.Tüm öğrencilerimize Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenler olarak sınavlarda başarılar dileriz"dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 21:11
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