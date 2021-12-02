TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milli Eğitim Şube müdürü Can Cihangir Turan, davetli okul ve kurum müdürleri ile okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeleri beraberindekilerle birlikte gezen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgiler aldı ve sergilenen eserleri ilgiyle inceleme ve deneme fırsatı buldu. Fuar için hazırlanan projelerin yer aldığı sergide öğrenciler stantlarında projeleri hakkında bilgiler verdi. Okul Müdürü Ahmet Sevgin, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılına katılanlara memnuniyetini dile getirdi. Desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 18:02