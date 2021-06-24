TÜBİTAK’tan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine 13 derece

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi değerlendirmeleri açıklandı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bin 453 projenin yer aldığı 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi’nde toplamda 13 derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Bölge Sergisi’ne davet edilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları projelerle 7 birincilik alarak Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Bölge Sergisi’nde toplamda 13 proje ile derece elde etme başarısı gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; 1 ikincilik, 5 üçüncülük de alarak başarısını pekiştirdi.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını dile getirerek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.

’15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 15. kez düzenlendi.

Kolej tarafından yapılan açıklamada dereceye giren öğrenciler ve projeler şu şekilde sıralandı;

Birincilik alan öğrenciler ve projeler

-Bitkisel çözelti kullanılan buğday (trıtıcum) bitkisinin kuraklık ile mücadelesi - KİMYA

Öğrenciler: Ada Uzun, Kuzey Yağdır / Danışman: Mehmet Selim Çobanoğlu / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü/ Konya Bölgesi

-Engelli araçları için solar kablosuz şarj istasyonları - TEKNOLOJİK TASARIM

Öğrenci: Utku Berkay Tan / Danışman: Emre Toprak / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü / Konya Bölgesi

-Anlat gözüm - YAZILIM

Öğrenci: Yunus Emre Varolgüneş / Danışman: Ahmet Bağbars / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bingöl Kampüsü/ Malatya Bölgesi

-Yaşa bağlı duygusal uyarıların zaman algısına etkisi - BİYOLOJİ

Öğrenciler: İlknur Tezel, Derin Güntekin / Danışman: Gökçe Gökgöz / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Beykoz Kampüsü/ İstanbul Asya Bölgesi

-COVID-19 pandemı sürecinde şifalı bitkileri doğru kullanımının önemi - BİYOLOJİ

Öğrenci: İrem Bilici / Danışman: Yasemin Karahan / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü/ İstanbul Asya Bölgesi

-Karanfil kokulu hijyenik maskeler - BİYOLOJİ

Öğrenciler: Levent Özbucak, Kerem Özbucak / Danışman: Gülşen Alıcı / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ordu Kampüsü/ Samsun Bölgesi

-Koronasız günlere sağlıklı mektuplar - DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrenciler: Nehir Enginyurt, Güneş Ülker, Masal Koser / Danışman: Ebru Yılmaz / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ordu Kampüsü/ Samsun Bölgesi

İkincilik alan öğrenciler ve projeler

- Az su kullanımı ıle kurak topraklardan yüksek verim elde edilmesi-BİYOLOJİ

Öğrenci: Aral Doğan, Bilgin Uzunlu / Danışman: Tuğba Çelik Çobanoğlu / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü/ Konya Bölgesi

Üçüncülük alan öğrenciler ve projeler

- Elektromanyetik geçirgenliği azaltan kumaşlar - FİZİK

Öğrenci: Pelin Çelik / Danışman: Sema Seymen / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa Kampüsü/ Bursa Bölgesi

- Covid-19 salgın sürecinin ortaokul öğrencilerinin dijital oyun oynama sürelerine etkisinin incelenmesi - DEĞERLER EĞİTİMİ

Öğrenci: Rüya Peçen/ Danışman: Ayça Gül Akbaba / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurtköy Kampüsü/ İstanbul Asya Bölgesi

- Derin su kültüründe deniz börülcesi köklenme ve gelişimin deniz suyu, çeşme suyu ve sıvı gübreli çeşme suyunda karşılaştırılması - BİYOLOJİ

Öğrenciler: Toprak Üstün, Ayça Gülşen Al / Danışman: Sevginur Ege / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü/ İstanbul Asya Bölgesi

- Korona virüsten karşındakini korur senin önceden haberin olur - TEKNOLOJİK TASARIM

Öğrenci: Mustafa Güçlüer / Danışman: Beyza Tarım / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kayseri Kampüsü/ Kayseri Bölgesi

-Dıjital oyunlarla hikaye yazmanın üretkenliğe ve yabancı dil gelişimine etkisi - YAZILIM

Öğrenci: Zeynep Dila Namlı / Danışman: Melek Pekel / İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Kampüsü / Samsun Bölgesi