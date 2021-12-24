TÜRAM lisesi öğrencileri bu kez İspanya yolcusu

Silivri Belediyesi TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programına yaptığı “Zeytinin Kalbine Yolculuk” isimli proje başvurusu kabul edildi. 2019 yılında “Avrupa’yı Çiçeklerle Sarıyoruz” projesi ile İtalya’ya giden, 2020 yılında “Doğanın Işığı Geleceği Aydınlatsın” projesi onaylanan ancak koronavirüs nedeniyle bu stajını gerçekleştiremeyen Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şimdi de “Zeytinin Kalbine Yolculuk” projesi ile 20 öğrenci, 4 refakatçi, 2 hareketlilikle İspanya’da 28 gün staj çalışması yapacak.

“Doğanın Işığı Geleceği Aydınlatsın” projesi kapsamında İtalya’da yapılacak staj öğrenimi ile “Zeytinin Kalbine Yolculuk” projesi kapsamındaki İspanya stajını 2022 yılında yerine getirecek olan lise öğrencileri, büyük bir eğitim fırsatı yakalamış olacak.

“ZEYTİNİN KALBİNE YOLCULUK”

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Mesleği Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında, 2021 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2021-1-TR01-KA122-VET-000016783 numaralı ve “Zeytinin Kalbine Yolculuk” başlıklı proje, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutuldu. Değerlendirmenin ardından yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edildi ve azami 57.920,00 Avro hibe desteği onaylandı. Öğrenciler bu proje sayesinde İspanya’da gelişmiş olan zeytin tarımına dair işleyişi yerinde görebilecek, bu alandaki teknolojik gelişmeleri ve çağdaş araç-gereçleri uygulamalı olarak öğrenebilecek. Ayrıca zeytin tarımında uzmanlaşmak için gerekli koşulların neler olduğunu yerinde öğrenme imkânı bulacak. Proje ile okula aktarılacak verilerle önce okulda daha sonra da bölgede zeytin yetiştirme konusunda ürün çeşitliliğinin ve ürünlerin kalitesinin artırılması, bu alandaki eğitimin içeriği güçlendirilerek ihtiyaç duyulan nitelikli eleman eksikliğinin de giderilmesi hedefleniyor.