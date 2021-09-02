TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk tarım temalı eğitim kurumu olan Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi. Sadece Silivri’nin değil ülkemizin sayılı liseleri arasında yer alan okulda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 öğrenci için okul bahçesinde bir mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrencilerin geçişiyle başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için okunan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından yapılan konuşmalarla devam etti.

MUALLA VARLIOĞLU: “GELECEK SİZİ BEKLİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu, “Bugün birbirimize veda edeceğiz. Gerçek yaşama adım adım yaklaşırken sizlerle çok kıymetli zamanları paylaştık. Ürkek olarak geldiğiniz bu okula büyümüş olarak ve yeni donanımlarla ayrılmış oluyorsunuz. Güle güle çocuklarım, gelecek sizi bekliyor. Yolunuz açık olsun.” dedi.

MURAT KOÇOĞLU: “DİPLOMALAR BİR AYRILIK MEŞALESİ DEĞİL”

Varlıoğlu’nun ardından kürsüye gelen Okul Kurucu Temsilcisi ve Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, “Önceki dönem Belediye Başkanımız Özcan Işıklar döneminde kurulan bu kıymetli okul, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın büyük destekleriyle ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşıyor. Yarının teminatı olan bu genç kardeşlerimiz okulumuzda aldıkları eğitimlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek üreten Türkiye'nin en önemli unsuru olacaklarına dair inancımız tam. ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz' vizyonumuzun ilçemiz tarımına 2,5 yılda kattıkları göz önüne alındığında bu değerli kardeşlerimizin bilinçli, gelişmeye açık, kendini yenileyebilen, her türlü gelişime ayak uydurabilen üreticiler olacaklarını düşünmek yarınlarımızın için hepimize güven duygusu yerleşmesine vesile oluyor. Aldığınız diplomalar bir ayrılık meşalesi değil, aslında bu bir başlangıç. İlerleyen günlerde sizlerle Silivri ailesinin büyük bir mensubu olarak hep beraber adım atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ZEKERİYA ARTAR’DAN NİTELİKLİ TARIM VURGUSU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar törendeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Bunlardan bir tanesi de tarım. Silivri özellikle tarım konusunda oldukça şanslı. Nitelikli tarım yapabilmemiz için hem bizlere hem de siz gençlere çok iş düşüyor. Elinizden gelen tüm çalışmaları en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Yolunuz baktınız açık olsun.”



Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2021, 21:12

Artar’ın ardından bir konuşma yapan geçmiş dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Bugün burada tarifi çok zor olan bir mutluluk, gurur ve sevinç yaşıyoruz. Başlangıçta amaçladıklarımızın fazlasıyla hayata geçtiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye’nin belediye eliyle ilk kurulan tarım temalı eğitim kurumunda faaliyetlerin kararlılıkla devam ettirildiğini görmek gurur vesilesi oldu. Sizleri geleceğe Başkanımızla beraber uğurlarken, bu bir kadirşinaslık örneği, nezaket, devlet adamlığı anlamına geliyor. İnşallah ilçemizin sosyal ve siyasal yaşamına örnek oluşturur. Özellikle ülkemizin birliğe, beraberliğe, hoşgörüye ihtiyacı olduğu bu dönemde bu davranışı büyük bir şükranla karşılıyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecek hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.Mezuniyet töreninde kürsüye gelen Başkan Yılmaz, “Bugün 48 gencimizi Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun ediyoruz. Ben öncelikle görevi devraldığım geçmiş dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar’a tarım lisesinin kurulması adına yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz, 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazimiz ile bu topraklarda üretimi içselleştirmiş bir gençlik ve toplum hayal ediyoruz. Bu amaçla göreve geldiğimiz ilk günden beri İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olması adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla tarıma yatırım yapmaya, çiftçiyi ve hayvancıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bir iddiamız var; Silivri’de gün gelecek tarım toprakları imarlı topraklardan çok daha değerli hale gelecek. Tabi bunun olabilmesi için üretmemiz, çalışmamız, öncü ve önder olmamız gerekiyor. Biz tarım politikalarını bir önceki yönetimin bıraktığı yerden alıp bir adım daha ileriye, ufuk çizgisini biraz daha yukarıya taşıyarak yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Bizden sonra bu koltuklara oturacak siz gençlerin de Silivri’de tarım üzerine kafa yoracağına, tarım endüstrisini sanayiden de turizmden de daha ön planda tutacağına inanıyoruz. Silivri’nin tarım kenti olabilmesi için size oldukça büyük bir görev düşüyor. Ben görev süremin sonuna kadar bu tarım topraklarını korumaya, kollamaya, tarıma yatırım yapmaya ve tarımı desteklemeye devam edeceğime buradan söz veriyorum. Okulumuzu daha donanımlı, estetik, fonksiyonel ve Ar-Ge çalışmalarının daha fazla yapılabildiği, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile entegre edildiği, stajların yapıldığı, üniversitelerde çalışmaların yapıldığı çok daha güzel bir okul haline getirebilmek adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Tüm mezun öğrencilerimizin yolunun ve bahtının açık olmasını diliyor, bütün eğitimcilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.Başkan Volkan Yılmaz, törende yaptığı konuşmanın sonunda Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilk mezunları olan 48 öğrenciye eğlenebilecekleri bir mezuniyet gecesi tertip edeceklerini söyledi. Öğrenciler Yılmaz’ın bu müjdesine alkışlarla karşılık verdi.Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören öğrencilerin keplerini büyük bir coşkuyla havaya fırlatmalarının ardından sona erdi.