Türkiye Çevre Eğitim Vakfından 5 Kampüse ’Yeşil Bayrak’

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Eko-Okullar projesi kapsamında, çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programların değerlendirilmesi sonucunda Mektebim Kolejinin 5 Kampüsü “Yeşil Bayrak” ödülüne layık görüldü.

Eko-Okullar Programının okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program olduğunu ifade eden Mektebim Koleji Genel Müdürü Sayın Servet Özkök, “2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde Antalya, Yalova, İzmir Çiğli, Tekirdağ Çorlu ve Adana Çukurova kampüslerimiz Yeşil Bayrak almaya hak kazandı” dedi.

Geleceği Kurtarma Yolundaki En Önemli Projelerden

Geniş çaplı etkinliklerle yürütülen Eko-Okullar programının bir ödülü olan Yeşil Bayrağı almaya hak kazanmalarının okul ve çalışmayı yürüten Eko-Tim öğrencileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Servet Özkök şunları ifade etti: “Eko Okullar Programına üye okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi ediniyor, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede aktif rol alıyorlar. Eko-Okul Projesi geleceği kurtarma çalışmalarının en önemlilerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Temiz Çevre Engelsiz Hayat projesi aracılığıyla engelli vatandaşlarımıza destek sağlamış oldular. Kuş Cenneti’ne düzenledikleri gezide atıkları toplayarak daha temiz bir çevreye destek verdiler. Özellikle sokak hayvanları için düzenlediğimiz 1TON MAMA kampanyası oldukça büyük bir ses getirdi. Tema Vakfı ile ortak olarak ağaç dikme kampanyaları düzenlendi.”

Öğrencilerimizle Gurur Duyuyoruz

Servet Özkök sözlerine şu şekilde son verdi:“Bu sene Antalya, Tekirdağ Çorlu ve Adana Çukurova Kampüslerimiz ‘Geri Dönüşüm’, Yalova Kampüsümüz ‘Su’, İzmir Çiğli Kampüsümüz ise ‘Çöp Atık’ konularındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldüler. Önümüzdeki sene çok daha geniş katılımla diğer kampüslerimiz için de hazırlıklarımıza başladık. Eko-Tim ekiplerindeki öğrencilerimizle ve sorumlu öğretmenlerimizle bu üstün başarılarından dolayı gurur duyuyoruz.”