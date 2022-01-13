banner4556

Uludağ üniversitesi’nin acı kaybı

banner4336

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaim Alpaslan Acar vefat etti.

Uludağ üniversitesi’nin acı kaybı
banner4584

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaim Alpaslan Acar vefat etti.

banner4575

Kalp krizinden vefat eden Dr. Zaim Alpaslan Acar için yarın (çarşamba) saat 11:00’de Uludağ Üniversitesinde tören düzenleneceği bildirildi. Rektör Ahmet Saim Kılavuz, Dr. Zaim Alpaslan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Zaim Alpaslan Acar’ı ânî bir kalp krizi sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve akademik camiamıza sabırlar diliyorum. Zaim hocamız için yarın saat 11’de fakülte önünde tören düzenleyeceğiz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tuzla Marmaray’da raylara atlayarak tren altında...
Tuzla Marmaray’da raylara atlayarak tren altında...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321