Üniversite, burs imkanlarını duyurdu

6 yıllık genç bir üniversite olmalarına rağmen, dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh öğrencilere sundukları burs imkânları ile ilgili bilgi verdi. “Üniversitemizin Yöre Bursu, Tercih Bursu ve Rumeli Bursu olmak üzere üç çeşit burs seçeneği yer alıyor” diyen Zırıh sözlerine şöyle devam etti;

“İlk 3 tercihte %45 Yöre Bursumuz, İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkânı sunuyoruz.’’

Zırıh, ‘’Bir diğer bursumuz olan, ilk 5 tercihte %30 tercih bursumuz ile ilk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz’’dedi.



Tuğba Zırıh, “Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 – 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, önlisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında ilk 3 tercihte Rumeli Bursu uygulanacaktır” dedi ve ekledi:

“YKS sonuçlarının 4 Ağustos’ta açıklanması planlanıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler tercihlerini yaparken, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için call center üzerinden üniversite yetkililerine ya da web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirler’’