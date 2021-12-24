Üniversite Öğrencilerine 500 TL Eğitim Desteği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Eğitime Destek Projeleri’ kapsamında bugüne kadar anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik desteğini kesintisiz sürdüren Silivri Belediyesi, üniversite öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi. 2021 yılında üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 500 TL katkı ödemesi yapacağını duyuran Silivri Belediyesi, başvurulara yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından eğitime destek ödemelerini öğrencilerin hesaplarına yatırmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 800 başvuru alan Silivri Belediyesi, bu öğrencilerin hemen hemen tamamına eğitim yardımında bulundu. Kendisi veya ailesi Silivri’de ikamet eden, devlet veya özel üniversiteleri kazanmış, lisans ve ön lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler BizdenSize Sosyal Market’e başvuru yaparak bu destekten faydalanabiliyor. Silivri Belediyesi yaptığı 500 TL destek ödemesi ile üniversiteli gençlerin eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefliyor.