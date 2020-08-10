Üniversiteler ’Yeni Normal’e hazırlanıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar geleceklerini yönlendirecek tercihler için ter dökerken, üniversiteler de koronavirüs salgını tehdidi altında yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor.

’Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ ile üniversitelerin alması gereken önlemleri açıklayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), uzaktan eğitim altyapısı ve sosyal mesafe düzenlemelerinin önemine dikkat çekiyor. Salgın koşullarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli olan yeni üniversite adaylarının bu yılki tercihlerinde uzaktan eğitimi başarıyla uygulayan ve kampüste salgına karşı tedbir alan üniversiteler öne çıkacak. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken COVID-19 riski altında yapılan hazırlıkları ve alınan önlemleri anlattı.

YÖK’ün yayımladığı rapora göre, COVID-19 salgını döneminde vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı ders uygulaması’ ile lider olan Maltepe Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ’yeni normalleşme’ döneminde eğitimde seçenekli düşünmek gerektiğini dile getirdi. Eşzamanlı ya da eşzamansız eğitim-öğretimi sürekli gündemde tutmanın önemli olduğunu belirten Çotuksöken, salgın koşullarında öğrenciler, akademisyenler, akademik ve idari yöneticilerin her ince ayrıntıyı dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Çotuksöken sözlerine şöyle devam etti: ’’Bu yeni durumun bizden beklediklerini yerine getirmemiz; bu yeni durumu, özellikle bilgiyle karşılamamız gerekiyordu. O zaman da bilgi üzerinden iş gören kurum olarak üniversite hem kendini gözden geçirmek hem de tüm topluma ve kamuya ışık tutmak zorunda. Her olup biteni çok iyi gözlemlemek, önlem almak ve uygulamak gerekiyor’’ dedi.

’’Maltepe’nin yol haritası hazır’’

Prof. Dr. Çotuksöken, üniversitelerinin yeni normalleşme sürecine hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Bakanlıklar ve YÖK’ün karar ve tavsiyelerini uyguladıklarını belirten Çotuksöken, mekânları gözden geçirdiklerini, eğitim-öğretimle ilgili her türlü planlamayı yaptıklarını, uyum yeteneği yüksek bir şekilde seçenekli planlar hazırladıklarını belirtti. Öğrencilerle de bu çalışmaları paylaştıklarını belirten Çotuksöken, YÖK’ün yayımladığı ’Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi’ni başvuru noktası olarak aldıklarını, rehberle bugüne kadar yapılanların doğru olduğunu gördüklerini, ayrıca rehberin yapılacaklara da ışık tuttuğunu vurguladı.

Onlıne altyapı hazır

Uzaktan eğitimi 2000’li yılların başlarında gündemine alan üniversitenin bu konuda önemli bir mesafe kat ettiğini ve salgın sürecinde bunun veriminin aldığını belirten Çotuksöken, ’’Çevrimiçi dersler ve uygulamalar için altyapımız tümüyle hazırdır, diyebiliriz. Eğitimcilerin bu yeni duruma uyumu hem çok iyi hem de bu bağlamda kendimizi sürekli olarak yeniliyoruz. Öğrenen bir kurum olarak, tam anlamıyla bir eğitim seferberliği içindeyiz. Birbirimize danışarak, güçlü iletişim, eşgüdüm ve iş birliğiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız’’ şeklinde konuştu.

Sosyal mesafeye uygun yüzyüze eğitim

Yeni normal koşullarda; yüz yüze eğitime de uzaktan eğitime de üniversitenin hazır olduğunu, her türlü değişikliği de göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını belirten Çotuksöken, mekan konusunda da önemli avantajları bulunduğunu söyledi.

Yatay anlayışla, çok geniş bir alanda inşa edilmiş olan üniversite binalarının, geniş koridorların fizik-sosyal mesafeyi korumada çok elverişli olduğuna işaret eden Çotuksöken, şöyle devam etti:

’’Sınıf içi, ders içi uygulamalarımızı hiç hız kesmeden çevrimiçine taşıma ustalığını, geçtiğimiz bahar yarıyılında ve halen süren Yaz Öğretimi uygulamalarında ortaya koyduk. Kurumlararası ilişkilerimizi çok iyi sürdürerek, kendi kurumsal zenginliklerimizi işlevsel kılarak, öğrencilerimizin staj ve benzeri gereksinimlerini karşıladık. Açık ofislerde, hizmet alanlarında fizik mesafeyi sağlayan koruyucu nitelikteki düzenlemelerin tümünü hayata geçirdik’’.

Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?

Maltepe Üniversitesi’nin ölçme ve değerlendirme uygulamaları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığını belirten Çotuksöken, öğrencileri kesinlikle bir ya da iki sınama aracına bağımlı kılmadıklarını söyledi. Yarıyıl içi çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Çotuksöken, öğrencilere her fırsatta, ’akademik dürüstlük’ konusunda mesaj verdiklerini de vurguladı.

Çotuksöken sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’Bir noktada alan bilgisinin, meslek bilgisinin gerekli koşulu oluşturduğu, ancak asıl yeterli koşulu etik bilginin oluşturduğu anlayışıyla, bir tür bilinçlendirme çabasına girişiyoruz. Günümüzün teknolojik olanakları karşısında öğrencilerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini, yaptıkları her şeyin hesabını düzgün ve dürüst bir şekilde vermelerini, bunun vazgeçilmez olduğunu, bıkmadan usanmadan yineliyoruz’’.