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Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

27-28 HAZİRAN 2020 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI. ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİN İSE 6-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAĞI DUYURULDU. KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERİN ONLİNE OLARAK DÜZENLEDİĞİ TANITIM GÜNLERİ İSE YENİ NORMALLE BİRLİKTE YERLEŞKELERE TAŞINIYOR. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ'NİN 2020-2021 ÖĞRETİM YILI İÇİN DÜZENLEDİĞİ TERCİH VE TANITIM GÜNLERİ 4-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK.

Üniversitelerin ‘Tercih ve Tanıtım Günleri’ yerleşkelere taşınıyor

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite tercihlerinin ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online olarak düzenlediği tanıtım günleri ise yeni normalle birlikte yerleşkelere taşınıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin 2020-2021 öğretim yılı için düzenlediği tercih ve tanıtım günleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

“Bölümler hakkında detaylı bilgi verilecek”

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı başlıyor. Tercih ve tanıtım günleri ile birlikte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkânı buluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi akademisyenleri, rehberlik uzmanları ve alanında uzman tanıtım ekibiyle tercih süreci kapsamındaki aday öğrencilere, en doğru tercihi yapmaları konusunda destek vererek bölümler hakkında detaylı bilgi verecek.

“Güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle güvenli mesafe kurallarına uygun şekilde yürütülecek olan Tercih ve Tanıtım Günleri’nde aday öğrencilerin, uzmanlar tarafından üniversitenin tarihi, akreditasyon programları, yerleşkeleri, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkânları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda bilgilendirileceği bildirildi.

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