Üniversiteli gencin projesi laboratuvar ortamını eve taşıyacak

HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?
Projenin ilk ve ortaöğretim çağındaki tüm öğrencilere hitap ettiğinin altını çizen İlyas Eymen Vardar, “Öğretmen bunu dersine entegre edebildiği sürece tüm derslerde kullanılabilecek. Fen ve teknoloji dersleri, kimya ve fizik dersleri laboratuvar ortamında ihtiyaç duyduğumuz dersler. Bu derslerde sıkça kullanılabilecek bir proje. Bunun yanı sıra matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi içerisinde soyut kavramların bulunduğu ve derse rahatça entegre edilebilecek tüm dersleri kapsamaktadır” diye konuştu.PROJEYE YATIRIMCI DESTEĞİ BEKLENİYOR
“Projenin bir çıktı kodu oluyor. Bu kodu öğrencileriyle paylaştığında öğrenciler o kod ile projeye ulaşabiliyorlar. Öğrenciler bu projeye ulaştıklarında rahatça projeyi uygulayabiliyorlar ya da öğretmenin imkan verdiği sürece projede değişiklik yapabiliyorlar. Şu an projemiz için yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Projenin tüm literatür araştırmaları ve teknik çalışmaları yapıldı. Anket, ihtiyaç analizleri de hazır. Çalışmalar ışığında elimizdeki imkanlarla gidebildiğimiz yere kadar gittik. Aslında artık sesimizi duyurmak istiyoruz. Bir yatırımcıya ihtiyacımız var. Projenin prototipi hazır gerçekleştirilmesi için destek bekliyoruz. Çünkü bu proje dağın başına, ormanın içine dahi bir laboratuvar ortamı kurmayı hedefliyor. Bunun için gerekli olan internet bağlantısı ve bir tablet olacak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına iyi bir proje olacağını düşünüyorum.”