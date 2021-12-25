Üniversiteliler, derste yaptığı etli pilavı arkadaşlarına ikram etti

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, derste hazırladıkları pilavları arkadaşları ve hocalarına ikram etti.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, mutfak hizmetleri dersi kapsamında farklı lezzetler hazırlamaya ve sunmaya devam ediyor. Uygulama dersinde okul mutfağına giren öğrenciler, öğretim elemanlarının nezaretinde etli pilav yemeği yaptı. Hazırlanan pilavlar, ayran eşliğinde okulda bulunan hocalara ve öğrencilere ikram edildi.

Eğitim-öğretim yılının başında limonata yaparak okula yeni başlayan arkadaşlarını tatlı bir sürprizle karşılayan Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, hocalarının ve okul yönetiminin destekleriyle hazırladıkları ikramların devam edeceğini aktardı.

Öğrenciler tarafından düzenlenen ve yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğe, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 500 kişiye etli pilav ve ayran ikram edildi.