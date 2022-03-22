Üniversitelilerden Balistik Operasyon Kalkanlı Mobil Platform, patenti alındı

Üniversiteliler Balistik Operasyon Kalkanlı Mobil Platform tasarladı. Patenti alınan ve “DoğuşOpMobil” adı verilen tasarım, emniyet, güvenlik ve savunma birimleri için avantaj sağlayacak.

Balistik kompozit malzemeden yapılmış bir kalkan monte edilerek, uzaktan kumanda ile çalıştırılan DoğuşOpMobil hakkında bilgi veren Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, “DoğuşOpMobil, emniyet, güvenlik ve savunma güçlerimizin karşı karşıya geldikleri ve gelecekte gelebileceği dar sokak çatışmaları, toplu kalkışma, isyan, şiddete dayalı protesto, vandalizm, holiganizm türü saldırılar karşısında etkin bir biçimde kullanılabilecek bir tasarıma sahip” diye konuştu.

“Tim için yararlı bir mobil operasyon sistemi”

DoğuşOpMobil’in kendinden önce gelen tasarımlardan daha hafif, pratik, hızlı ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Tarık Baykara, “Etkin koruma tasarımı ile arkasında en az 10-12 kişilik bir tim için yararlı olan bir mobil operasyon sistemi bulunuyor” dedi.

Baykara konuşmasını şöyle sürdürdü:

“DoğuşOpMobil ile birlikte yeni tasarlanmış veya var olan, yükleyici amaçlı olarak mevcut olabilecek bir araç platformu üzerine, hidrolik sistemlerinden de yararlanılarak açılır - kapanır kompozit esaslı balistik kalkan üzerinde ayrıca rahat görüş imkânı sağlayan hafif balistik kompozit cam da konulabiliyor. Tüm bunlara ek olarak farklı destek ekipmanları ve aksesuarları (aydınlatma, sis ve göz yaşartıcı püskürtme sistemi, tazyikli su püskürtme bağlantısı, ses sistemi, video kayıt sistemi ve benzeri) ile komple bir mobil operasyon platformu ortaya koyuyor. 4 teker çekişli ve ağır hizmet tip lastiklere sahip, 360 derece dönme yetenekli, 2-3 hız opsiyonlu ve sürati 10 - 40 km/saat olabilen, joystick kontrollü ve sürücü mahalli de balistik kompozit zırh donanımlı bir sisteme sahiptir.”

“Huzurun sağlanmasına katkı sağlayacak”

Tasarımın, emniyet, güvenlik ve savunma birimleri için avantaj sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Tarık Baykara, “DoğuşOpMobil, barış, sükûnet, asayiş ve huzurun sağlanmasına çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.