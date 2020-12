Uzaktan Eğitimin Yabancı Dil Eğitimine Etkileri

Son günlerde yaşamış olduğumuz covid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim modeli hemen hemen bütün çocuklu ailelerin evlerinde birinci gündem haline gelmiştir. Yabancı dil eğitimi bu süreçte nasıl işlemektedir?

Belirttiğiniz üzere, geride bıraktığımız yaklaşık dokuz aylık süreçte hem öğrenciler hem öğretmenler kısmen çok yeni bir eğitim anlayışıyla beklenmedik bir hızla karşı karşıya kalmışlardır. Diğer branşlarda olduğu gibi, yabancı dil eğitimi de öğrencilere online olarak dijital ortam vasıtasıyla sunulmaktadır. Bu başkalaşım periyodunda, özellikle İngilizcenin online eğitim anlayışına daha kolay adapte olduğunu söyleyebiliriz. Sebebine gelince; dünya üzerinde İngilizcenin birinci yabancı dil olarak öğrenilmesinin çok yaygın olması nedeniyle, içinde bulunduğumuz olağan dışı süreç öncesinde online eğitim platformları, birçok okulun müfredatına dahil edilmişti. Söz konusu dijital sistemler öğrencilerin okulda yüz yüze almış oldukları eğitimin tamamlayıcısı olarak, özellikle duyduğunu ve okuduğunu anlama becerilerinin pekiştirilmesine yönelik olumlu sonuçlar vermektedir. Birçoğu uluslararası alanda kabul gören eğitim içerikleriyle zenginleştirilmiş olan bu sistemler öğrenciler nezdinde hızla kabul görmüştür, zira günümüz çocukları “Z kuşağı bireyleri” olarak bu gibi öğrenme seçeneklerine daha sıcak bakmaktadırlar.

Bu gibi dijital öğrenme platformları, eğitimi her koşulda iyi etkiliyor mu?

Öğrenciler dijital içerikler vasıtasıyla öğrendiklerinde motivasyonları yükselmektedir ve bu da eğitimciler açısından avantaj sağlamaktadır. Yine de dijital öğrenme etkinlikleri bilinçli biçimde derslere entegre edilmelidir. Her ne kadar bu sistemin sağlamış olduğu hızlı bilgi akışı öğrencilerin doğal tercihi haline gelmiş olsa da bu koşul etkili öğrenme sürecini her zaman olumlu etkilememektedir.Tam öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin bilgiyi sindirmesi, bolca okuyarak, yazarak ve belirli bir konuyu derinlemesine irdeleyerek bilgi edinmesi ayırt edicidir. Dijital öğrenme etkinlikleri öğrenmenin bu yönünün desteklenmesi açısından her koşulda yeterli gelmemektedir. Bu nedenle çocuklar klasik eğitim anlayışı içerisinde yer alan teknik ve yöntemlerle de öğrenmeye devam etmelidir. Kitap okumalı, defterine not almalı hatta yeri geldiğinde ezberlemelidir de. İşte bu nedenle yabancı dil öğrenilmesine yönelik birçok dijital sistem sunulmuş olsa da optimum sonuçlara götürecek sentezi bulmak önemlidir.

Odak Okulları yabancı dil eğitimi nasıl yapılanmaktadır?

Odak Okulları yabancı dil müfredatı yukarıda bahsedilen bu dengeyi gözeterek oluşturulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim modeli kapsamında Odak Okulları öğrencilerine, yine bu prensip doğrultusunda ödevlendirmeler yapmaktadır. Bir yandan içerisinde yapay zeka entegre edilmiş olan “self-study” (kendi kendine öğrenmenin ön planda olduğu öğrenme modeli) öğrenme platformlarıyla çalışılırken, öğrenciler online canlı oturumlar sayesinde öğretmenleriyle düzenli olarak interaktif ders işlemektedirler. Böylelikle öğrencilerin evde oldukları süre zarfında Odak Okullarının prensip edindiği yoğun İngilizce müfredatından uzaklaşmaması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Dileğimiz, Covid-19 salgını dolayısıyla almak durumunda kaldığımız önlemlerin en kısa zamanda son bulması ve öğrencilerimizle birlikte okul sıralarında eğitimimize kaldığımız yerden devam etmektir.