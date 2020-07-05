Velioğlu “Öğrencilere ve ailelerine büyük saygısızlık yapıyorlar”

Çizgi Kolejleri kurucusu Ulaş Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“SİLİVRİ’DE ÖZEL OKUL KAMPÜS MÜDİRESİNDEN BÜYÜK AYIP!
Eğitimin öncelikle ahlak ve vicdan işi olduğunu bilmeyen, sırf patronlarına şirin görünmek için tüm değerleri ayaklar altına alan bu kurumun yöneticisini genel merkezine ve özel okullar derneklerine bildireceğiz. Eğitim modeli ve diğer akademik uygulamalarıyla başarı yakalayamayan bu kurumun, başka kurumlardan, özellikle ara sınıf ilkokul öğretmenlerini transfer etmeye çalışarak hem öğrencilere hem de ailelerine büyük saygısızlık yapmaktadırlar. Eğitim camiası adına utanç verici bu davranışları sergileyen kurumu ve kampüs müdiresini genel merkeziyle görüştükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyuyla saygıyla paylaşıyorum.”