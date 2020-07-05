Velioğlu “Öğrencilere ve ailelerine büyük saygısızlık yapıyorlar”

Çizgi Kolejleri kurucusu Ulaş Velioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“SİLİVRİ’DE ÖZEL OKUL KAMPÜS MÜDİRESİNDEN BÜYÜK AYIP!

Silivri’de bir özel okulun kampüs müdiresi, ilçedeki tüm özel okulların sınıf öğretmenlerini davet edip öğrencilerinizi bize getirirseniz size yüksek ücret ve öğrenci başı prim veririz diye etik olmayan ve ahlak dışı tekliflerde bulunuyor. Bununla kalmayıp bir şekilde öğrenci velilerine ulaşıp bize gelirseniz ayrıldığınız okuldan daha uygun koşullarda kayıt yapacaklarını ve uygulanan yasal kesintiyi karşılayacaklarına varan ahlaksız tekliflerde bulunmakta.

Eğitimin öncelikle ahlak ve vicdan işi olduğunu bilmeyen, sırf patronlarına şirin görünmek için tüm değerleri ayaklar altına alan bu kurumun yöneticisini genel merkezine ve özel okullar derneklerine bildireceğiz. Eğitim modeli ve diğer akademik uygulamalarıyla başarı yakalayamayan bu kurumun, başka kurumlardan, özellikle ara sınıf ilkokul öğretmenlerini transfer etmeye çalışarak hem öğrencilere hem de ailelerine büyük saygısızlık yapmaktadırlar. Eğitim camiası adına utanç verici bu davranışları sergileyen kurumu ve kampüs müdiresini genel merkeziyle görüştükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyuyla saygıyla paylaşıyorum.”



