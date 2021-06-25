Yakın Doğu Oluşumu’nundan Kıbrıs’a bir ilkokul daha

Yakın Doğu Oluşumu’nun Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına teslim edeceği 6 okuldan üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Gazimağusa’da atıldı.

Yakın Doğu Oluşumu’nun ülke çocuklarına kazandıracağı 6 devlet ilkokulunun üçüncüsü olan 500 öğrenci kapasiteli, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, Başbakan Ersan Saner’in katılımı ile Gazimağusa’da gerçekleşen görkemli bir törenle atıldı.

18 dönüm arazi üzerine yapılacak Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Yakın Doğu Oluşumu tarafından yapılacak tam donanımlı okul, tamamlanmasının ardından, eğitime hazır bir şekilde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yakın Doğu Oluşumunun inşa ettiği ilk devlet ilkokulunun temeli 19 Mart’ta Gönyeli Yenikent’te atılmıştı. Gönyeli’deki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Eylül 2021’de eğitime başlamak üzere Ağustos ayı ortasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 23 Nisan’da İskele’de temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun yapımı da bütün hızıyla sürüyor. Gazimağusa’da temeli atılan devlet ilkokulunun da kısa sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Lefkoşa, İskele ve Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli diğer devlet ilkokullarının yatırımlarına da arazilerinin yerlerinin belirlenmesi ile birlikte başlanacak.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temel atma törenine, başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, milletvekilleri, müsteşarlar, kaymakamlar, belediye başkanları, bakanlık müdürleri ve pek çok davetli katıldı.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’daki temel atma töreni, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in konuşması ile başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakan Ersan Saner’in konuşmalarının ardından Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu’nun temeli atıldı.

Günsel Aile Kurulu’nda 6 ay gibi kısa bir süre önce KKTC’nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu sürede Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusa’da üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini atıyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Günsel, temeli 19 Mart’ta Lefkoşa Gönyeli’de atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Ağustos ayı ortasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na tam donanımlı olarak teslim edileceğini de açıkladı. Prof. Dr. Günsel, “Oluşumumuzun Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa ederek yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımıza teslim edeceği okulların yerlerinin de önümüzdeki günlerde netleşmesi ile kalan üç devlet ilkokulunun temelini atmak için yine bir araya geleceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Günsel ayrıca, “Bir yandan çocuklarımızı dünya ile yarışacak donanımlı bireyler olarak yetiştirirken diğer yandan; temellerini attığımız, açılışlarını yaptığımız eğitim kurumlarımızda yetişen çocuklarımızın kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kendi köklerinden kopmadan var olmalarını, gelecek kurmalarını ve ülkemizi daha da ileriye taşımalarını sağlayacak yeni alanlar açmaya devam ediyoruz” dedi.

Eğitimden kültür ve sanata, otomotivden teknoloji ve bilişime; sağlıktan turizme ve sanayiye kadar pek çok alanda hayata geçirdikleri projelerle ülke halkı için üretmeye, yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Temelini attığımız, açılışını yaptığımız, planladığımız her bir projeyi köklerimize can suyu taşıyan birer damar olarak görüyoruz. Ülkemizin bilimini, eğitimini, sanatını, teknolojisini güçlendirmek; bölgesinde ve dünyada söz sahibi ve saygı duyulan bir ülke haline gelmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” diyerek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’ya, bölge halkına ve Kıbrıs’a hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasını, “Bütün olmak, bütün kalmak, geleceğe birlikte yürümek ve bu sayede güçlü durmak, Yakın Doğu Oluşumunun varoluş felsefesinin üzerinde yükseldiği temeldir. Bizler aile bütünlüğünü, ülke bütünlüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk

“Girne’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun inşa edileceği 10 dönümlük arazi de hazır”

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da “Eğitimdeki niteliğin yanında niceliği, yani okul sayısının da arttırılması için önemli adımlar atmak için birçok karar aldık. Bu kararları verirken Yakın Doğu Oluşumu ve Günsel Ailesi’nin aldığı 6 ilçeye 6 devlet ilkokulu yapma kararı bize ışık tuttu” ifadesini kullandı.

Son 10 yılda Kıbrıs’ta sadece 1 devlet okulunun yapıldığını açıklayan Bakan Amcaoğlu, “Buna karşın sadece 6 ayda temeli atılan ya da anlaşması yapılan devlet okulu sayısı 15’e ulaştı. Bu okullardan 6’sını Günsel Ailesi yapıyor” dedi. Girne’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun inşa edileceği 10 dönümlük arazinin de hazır olduğunu söyleyen Olgun Amcaoğlu, yakın zamanda yapılacak arazi teslimi ile birlikte Girne’nin de Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’na kavuşacağını ifade etti.

Günsel Ailesi’ne ülke eğitimine katkıları için teşekkür eden Amcaoğlu, “Atılan temelin Gazimağusa çocuklarına, ailelerine, eğitimcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Saner: “Toplamda 3 bin öğrencimiz modern bir eğitim yuvası kazandırmış olacak”

Başbakan Ersan Saner ise “Bu temeli atarken bir Gazimağusalı olarak büyük bir mutluluk ve gurur duyıyorum” ifadesiyle başladığı konuşmasına 1974’te bu bölgede büyük çarpışmaların yaşandığını hatırlattı. “1974 Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin simgesi haline gelmiş Sakarya İlkokulu yerle bir edilmiş ve bu bölgede hiç bir okul kalmamıştı. Bugün atılan temelin ayrı bir anlamı olacak çünkü orada yanan meşaleler ile yetişen çocuklar bugün burada sizin yakacağınız meşalelerle yetişmeye devam edecekler” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi sınırlı imkanlarıyla çok ciddi atılımlar yaptığını söyleyen Başbakan Saner, “Cumhuriyetimizi kurduğumuz günden itibaren bugüne kadar çok yol kat ettik. Daha iyi noktalara ulaşacağımızı da biliyorum” dedi. Başbakan Ersan Saner, özellikle COVID-19 süresince, tüm dünyanın sağlık sistemi ve ekonomileri dibe vurmuşken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, sağlık alanında ortaya konulan performansın ve ekonomide yaptıkları açılımların ülkeyi daha iyi bir noktaya taşıyacağını söyledi.

Bugün Lefkoşa ve İskele’nin ardından üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini attıklarını hatırlatan Başbakan Saner, yakın zamanda dördüncü okulun temelinin Girne’de atılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Başbakan Saner, “Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemizin her ilçesinde inşa ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları toplamda 3 bin öğrencimize, imkanları ve donanımlarıyla modern bir eğitim yuvası kazandırmış olacak” ifadesini kullandı.

Başbakan Ersan Saner, “Eğitimden sağlığa, otomotivden inovasyona ve sanattan maneviyata kadar birçok alanda KKTC’ye değer katan Günsel Ailesi her zaman ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Günsel Ailesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.