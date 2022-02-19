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Yalova Üniversitesi’nde enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak

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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kampüste planladıkları Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Projesiyle enerji ihtiyaçlarının yüzde 45’ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Yalova Üniversitesi’nde enerji ihtiyacını güneşten sağlayacak
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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kampüste planladıkları Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Projesiyle enerji ihtiyaçlarının yüzde 45’ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

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Cebeci, Yalova Üniversitesi’nde yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmak istediklerini ifade etti. Bu sayede yüksek elektrik maliyetlerinden kurtulacaklarını dile getiren Cebeci, proje maliyetinin 4 yılda kendisini amorti edeceğini anlattı.

Cebeci, mühendis hesaplamalarına göre kampüs ihtiyacını yüzde 45’ini karşılayacak projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.

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