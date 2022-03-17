‘Yarını Kodlayanlar’ web sitesi yeni eğitimlerle güncellendi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi ‘Yarını Kodlayanlar’ın web sitesi yeni eğitim içerikleriyle güncellendi. Web sitesinde kodlamadan siber zorbalığa her konuda kapsamlı bilgi sunulurken, öğretmen ve öğrenciler de diledikleri eğitimlere online katılabiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdikleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini geliştirmeye devam ediyor. Bugüne kadar 228 bini aşkın çocuğun yararlandığı projenin web sitesi yeni eğitim içerikleriyle güncellendi. Yarinikodlayanlar.com adresinden erişilen web sitesinde öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için dijital becerilerini geliştirecekleri; kodlama, oyun geliştirme, mobil uygulama, siber zorbalık ve birçok konuda yetkinliklerini artırabilecekleri bölümler bulunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlamak ve genç nesilleri eğitimle geliştirme bilincini yaymak. Bugüne kadar 81 ilde 228 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Eğitim içeriklerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürüyoruz. Son olarak, projemizin web sitesini de yeni eğitim içeriklerimizle güncelledik. Burada kodlamadan siber zorbalığa her konuda kapsamlı bilgi sunuyoruz. Yenilenen web sitemizin öğretmen, öğrenci ve eğitim almak isteyen herkes için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. Tüketen değil, üreten bir nesil hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Binlerce çocuğun hayatına dokunan ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizin kapsamını her geçen gün arttırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz web sitemiz ile hem projemizdeki ‘Scratch’, ‘Tinkercad’, ‘Yapay Zeka’ ve ‘21. YY Becerileri’ gibi eğitimlerimizi hem de ‘Unity ile Oyun Tasarlama’, ‘Appinventor ile Mobil Uygulama Geliştirme’ ve ‘Siber Zorbalık’ gibi yeni içerikleri yaygınlaştıracağız. Dijital dönüşüm için önemli bir adım olduğuna inandığımız sitemizin projemize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki 21.yüzyıl dijital yetkinlikleri ile bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir yüzyıl olacaktır.”

Yeşil Gezegen eğitimlerine katılım imkânı

Verilen bilgiye göre, ‘Yarını Kodlayanlar’ web sitesine yarinikodlayanlar.com/giris/ adresi üzerinden giriş yapılabiliyor. Web sitesini kullanacak öğretmen (eğitmen) veya öğrenciler e-posta adresleriyle sisteme kaydolabiliyor. Yenilenen web sitesi Hakkımızda, Yeşil Gezegen, Eğitimler ve Eğitmen Eğitimleri sekmelerinden oluşuyor. Hakkımızda sekmesinde Yarını Kodlayanlar’a ilişkin genel tanıtım bilgisi yer alırken, Yeşil Gezegen sekmesinde bu proje hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra 7-14 yaş arasındaki öğrenciler için eğitim başvurularını yapabilecekleri “Eğitime Başvur” seçeneği ve bir başvuru formu sunuluyor. Sekmede ayrıca, eğitimlerden sonra düzenlenecek fikir maratonu ve online eğitimlerin içerikleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Öğretmen ve öğrenciler için zengin eğitim içerikleri

Yarını Kodlayanlar web sitesindeki Eğitmen Eğitimleri ve Eğitimler sekmeleri ise öğretmen ve öğrenciler için ayrı olarak tasarlandı. Öğrenciler için oluşturulan içerikler arasında Appinventor ile Mobil Uygulama Geliştirme, Dijital Ayak İzi, Dijital Ebeveynlik ve 21.YY Yetkinlikleri, Micro:Bit, Scratch, Tinkercad, Kişisel Veri ve Gizlilik, E-öğrenme, Hack Kontrolü, Unity ile Oyun Tasarımı ve Yapay Zekâ eğitimleri yer alıyor. Öğrenciler, bu eğitimlerden dilediklerine katılabiliyor. Öğretmenler için oluşturulan Eğitmen Eğitimleri sekmesinde ise Scratch, Tinkercad ve Micro:Bit eğitimleri yer alıyor. Öğetmenler, bu eğitimlerden dilediklerini tamamlayıp, kursunu aldığı eğitimi öğrencilere aktarabiliyor.

228 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 228 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu.