’’Yarıyıl tatilinde kitaplardan uzak kalmayalım’’

Öğrenciler karnelerini aldı, yarıyıl tatili başladı. Uzmanlar, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri için önerilerini paylaşırken sosyalleşmenin ve fiziksel aktivitelerin önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Pandemi koşullarından dolayı uzun süredir dijital ortamda devam eden eğitim öğretime yarıyıl tatili nedeniyle ara verildi. Eğitim öğretimin dijital ortama kayması öğrencilerin alışkanlıklarının değişmesine, öğrencilerin normalden fazla bilgisayar başında vakit geçirmesine neden oldu. 3 hafta sürecek yarıyıl tatilinde ise öğrencilerin bilgisayar ve televizyon başında çok fazla vakit geçirmemeleri öneriliyor. Uzmanlar bunun yanında fiziksel aktivite ve sosyalleşmenin önem taşıdığına işaret ediyor.

Öğrencilerin sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri konusunda açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerin gerekli tedbirleri alarak sosyalleşmesinin önem taşıdığını söyledi. Güneş, aynı zamanda yarıyıl tatilinde öğrencilerin fiziksel aktivitelere yönelmesini ve salgın tedbirlerine uyarak öğrencilerin arkadaşlarıyla görüşmesini de öneriyor.

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin verimli vakit geçirmelerine ilişkin önerilerini paylaşan Hale Güneş, ‘’3 haftalık uzun bir tatile başlıyoruz. Öğrenciler uzun süredir ekran karşısında eğitimlerine devam ediyordu. Dolayısıyla bu tatilde en önemli öncelik fiziksel aktivite ve açık havada bulunmak olacak. Kış mevsiminde soğuk hava şartları olsa da gerekli önlemler alınarak pandemi kurallarına uyularak tedbirli bir şekilde açık havada olunmalı’’ dedi.

Küçük yaş grupları ve büyük yaş grupları için ayrı ayrı önerilerini paylaşan Güneş, ‘’Küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin birbirleriyle sosyalleşme ihtiyaçları var. Pandemi nedeniyle öğrenciler arkadaşlarından uzak kaldılar. Pandemi kurallarına uyarak açık havada öğrencileri arkadaşlarıyla görüştürebilirsek fayda sağlayacaktır. Büyük yaş grubu öğrenciler ise birinci dönemde öğrendikleri konuları tekrar etmeliler. Pekiştirme amaçlı ödevler yapmalılar. Tabii ki onlarda gerekli tedbirlere uyarak sosyal olmalılar’’ ifadelerini kullandı.

"Kitaplardan uzak kalınmamalı’’

Kitaplardan uzak kalmaması gerektiğini de söyleyen Güneş, ‘’Sömestr tatilinde kitaplardan uzak kalmamak gerekiyor. Kitap, çocukların kendilerini geliştirmeleri açısından harika bir araçtır. Okuma ve öğrenme becerilerine önemli katkısı oluyor’’ diye konuştu.

“Çocukların canlarının da sıkılmasına izin verelim”

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Güneş, “Ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Çocuklarıyla vakit geçirmeliler. Sürekli çocukların zamanını planlamak yerine onları serbest bırakmalılar. Çocukların canlarının da sıkılmasına izin verelim. Can sıkıntısı çocuğun kendini keşfetmesi açısından önemli bir yoldur’’ şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza sürekli bilgisayar ve televizyon karşısında oldukları yarıyıl tatili önermiyoruz’’

Son olarak pandemi döneminde birçok olumsuz durumla karşılaşıldığına da dikkat çeken Güneş, ‘’Pandemi nedeniyle eğitim öğretim ekran karşısında olduğu için ekrana maruz kalma süreleri uzadı. Çocuklarımıza sürekli bilgisayar başında oldukları, televizyon karşısında oldukları bir tatil önermiyoruz. Çocuklarımız yalnızca tüketici oldukları etkinliklerle değil üretici etkinliklerle meşgul olmalılar’’ dedi.