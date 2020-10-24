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Yediiklim Akademi’yle kazanacaksınız

Silivri’de KPSS ve DGS sınavlarına hazırlık kursları, 20 yıllık tecrübesiyle Yediiklim Akademi Silivri Şubesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler çerçevesinde devam ediyor.

Yediiklim Akademi’yle kazanacaksınız

Yediiklim Akademi Silivri Şubesi yetkilileri yaptıkları açıklamada “Silivri Yediiklim ailesi olarak MEB ve Sağlık Bakanlığı standartlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun sınıflarımızla 2020-2021 eğitim öğretimine hazırız. 20 yıllık eğitim ve yayın tecrübemiz, sınav formatına en yakın içeriklerle KPSS ve DGS de başarılı kursiyer ve memurlar yetiştiriyoruz.  Uzman kadromuz ve avantajlı kayıtlarımızla KPSS’yi kursiyerlerimize kazandırmayı hedefledik. Yediiklim ailemize katılmak ve ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0212 728 98 98'i arayabilirler” şeklinde konuştu.

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