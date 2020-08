Yeni eğitim yılına "Bilim ve Danışma Kurulu" kurallarıyla başlıyorlar

Yeni Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler, kampüslere dönmek için gün sayıyor. Bahçeşehir Koleji, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 17 Ağustos itibarıyla başlayacak telafi dönemine devam etmeyi tercih eden 35.000 öğrencisi ile eğitim öğretime başlıyor. Kampüsler, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan “Bilim ve Danışma Kurulu”nun belirlediği önlem ve kurallar çerçevesinde açılıyor.

Mart ayında uzaktan eğitim sürecine geçildiğinden bu yana her an kampüslere dönülecekmiş gibi hazırlıklarını tamamlayan Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz aylar içerisinde oluşturduğu Bilim ve Danışma Kurulu ile tüm önlemleri yeniden gözden geçirdi ve güncelledi. “Pandemi Dönemi Süreç Yönetimi Kitapçığı” altında toplanan önlemler, okula girişten itibaren tüm alanlarda nasıl hareket edilmesi konusunda öğrencilere, velilere ve çalışanlara rehberlik edecek.

Bilim ve Danışma Kurulu, akademisyenlerden ve eğitim yöneticilerinden oluşuyor

Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu olarak üç alt kuruldan oluşan Bilim ve Danışma Kurulu’nda tecrübeli eğitim yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri yer alıyor. Başkanlığını Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç’ın yürüttüğü Bilim Kurulu; BAU Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, BAU Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gülden Çelik, BAU Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çakır, BAU Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh

Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Öner, BAU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Melike Yavuz’dan oluşuyor.

Danışma Kurulu’nda Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, BAU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr.Gör. Erdal Çalış’ın yer aldığı kurulda Yürütme Kurulu görevi ise; Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları Hale Güneş ve Dr. Özge Aslan ile hem kampüsün okul müdürü, okul pandemi sorumlusu, okul doktoru ve okul hemşiresi tarafından üstleniliyor.

“Yeni normalde kampüs yaşamımızla örnek olacağız”

Yeni Koronavirüs pandemisi nedeniyle farklı çözümler bulunmak durumunda kalsa da eğitim ve sağlık alanlarının her durumunda kesintisiz devam etmesinin öneminin altını çizen Özlem Dağ, birbirinden değerli isimlerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu’nun yeni normalde kampüs yaşamı için örnek niteliğinde çalışmaya imza attığını söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle kendi zamanımız içerisinde deneyimlemediğimiz çapta olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Günlük yaşamımızdan çalışma şekillerimize dek hızlı bir değişim sürecine girdik. Bu sürecin öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere aileleri ve toplumun geneli için sağlık ve güvenle ilerlemesi bizler için her şeyden önemli. Bu nedenle Bahçeşehir Üniversitesi’nden çok değerli akademisyenler bizlere kılavuzluk etti. Kolejimizin yöneticileri olarak bizler de K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunduk. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sosyal mesafe ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. Şimdiye dek eğitim modellerimizle örnek teşkil eden bir eğitim kurumu olduk. Yeni normal döneminde de kampüs yaşamı konusunda hem ülkemizde hem de dünyada örnek teşkil edeceğimizi düşünüyorum.”

“Uzaktan eğitimde en iyisini yapmak mümkün ancak ‘Bir çocuk büyütmek için bir köy gerekir’ diyorsak kampüslerde eğitimin yollarını hep birlikte bulacağız”

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde kurum olarak başarılı bir sınav verdikleri söyleyen Özlem Dağ, İstanbul ve Ankara’daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını ekledi. Dağ, uzaktan eğitim sürecinde attıkları adımları şu sözlerle özetledi: “Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazır olsak da öğrencilerimizin kampüslere döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Koronavirüs pandemisinin ne kadar süre etkili olacağının bilinmediğini vurgulayan Özlem Dağ, eğitimcilerin bu süreçte kampüs yaşamının da en güvenli şekilde devam etmesi için gereken tüm çözümleri hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi. Dağ sözlerine şöyle devam etti: “Bir atasözünde de değinildiği gibi; ‘Bir çocuk büyütmek için koca bir köy gerekir.’ Uzaktan eğitim ve teknoloji ile eğitimin en iyi şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Öte yandan çocuk eğitimi yalnızca kazanımlar ve belirli gelişim dönemlerinde çocukları desteklemenin ötesindedir. Çocuk, akranları ve çevresindeki yetişkinleri görerek de öğrenir. Bu öğrenme havuzu ne kadar geniş olursa çocuklar da o denli zengin kazanımlarla yetişirler. Elbette sağlık her şeyden önemlidir ancak fiziksel sağlığın yanında sosyal ve duygusal gelişimin de en iyi şekilde ilerlemesi için kampüslere dönülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. En yüksek hijyen tedbirleri ve kuralların sıkı takibi ile bu sürecin en iyi şekilde yürütüleceğini umut ediyorum.”