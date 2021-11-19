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Yeni koronavirüs tedbiri! Millî Eğitim Bakanlığı tören ve yarışmaları iptal etti

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Millî Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikleri iptal etti.

Yeni koronavirüs tedbiri! Millî Eğitim Bakanlığı tören ve yarışmaları iptal etti
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Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti. Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.
ETKİNLİKLER TEDBİREN İPTAL EDİLDİ
Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi. Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.
haberler.com

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