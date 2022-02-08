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Yenişehir’e yapılacak yeni okulun inşaatı başladı

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Bursa Yenişehir ilçesine yeni yapılacak olan Akçeşme İlkokulunda çalışmalar başladı. Yeni yapılan okul 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde faaliyete başlayacak.

Yenişehir’e yapılacak yeni okulun inşaatı başladı
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Bursa Yenişehir ilçesine yeni yapılacak olan Akçeşme İlkokulunda çalışmalar başladı. Yeni yapılan okul 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde faaliyete başlayacak.

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Yeni yapılacak okul alanında Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz incelemelerde bulundu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Kaymakamımız Rahmi Köse ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Ayaz ile birlikte daha önce depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Akçeşme İlkokulunun yerine yapılacak olan okul inşaatı çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. 6387 metrekare alan üzerine yapılacak okulumuzda 32 derslik sınıf bulmaktadır. Aralık ayı sonunda bitmesi planlanan okul inşaatı 2022 -2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde faaliyete başlayacak. Yapılan okulumuzun öğrencilerimize öğretmenlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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