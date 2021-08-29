Yetkin “Öğrencilerimizle buluşmaya hazırız”

Okul Öncesi Eğitimde bölgede başarılı bir okul olan Dilek Yetkin Akademi’nin kurucusu ve aynı zamanda Silivri’nin tanınan, başarılı isimlerinden Dilek Yetkin ile Yeni Eğitim-Öğretim yılını konuştuk.

Salgın hastalıkla mücadele etmeye devam ederken bir yandan da bakanlık tarafından okulların yüz yüze başlayacağı açıklandı. Nasıl bir başlangıç olacak anaokullarında?

“Bu süreç her yaştan bireyi psikolojik olarak olumsuz yönde etkiledi. Özellikle de uzun süredir okul ortamından ayrı kalan çocuklarımızın adaptasyon sürecini doğru yönetmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın okula başlangıç sürecini Rehberlik birimi, öğretmenlerimiz ve ailelerimizle iş birliği içerisinde gerçekleştirmek önemli bir husus, Çocuklarımızın oyun odaklı bir oryantasyon süreciyle başlamak doğru bir başlangıç olacaktır. Sonrasında bireysel gözlemlerle okul ortamından uzak kalmış ve alışmakta güçlük çeken çocuklarımızı okula hazır hale getirmek için öğretmenlerimiz gelişim özelliklerine uygun içerikli etkinliklerle çocuklarımızı destekleyeceklerdir. Ailelerin de tedirginliklerinin kaybolmadığı, salgın hastalıkla mücadele ederken yüz yüze eğitime başlayacağımız yeni eğitim -öğretim döneminde ebeveynlerin de kaygılarını giderecek hijyen önlemleri almak da en önemli konuların başında, bu anlamda alınacak önlemlerin genel kriterlerle eksiksiz sağlanması için bizler aldığımız sorumluluğun da gereği olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

En çok merak edilen konu hijyen açısından ne gibi önlemler alınacak?

“Okulumuzda her hafta sonu detaylı biçimde dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Okula öğrencilerimizin, çalışanlarımızın her girişlerinde ateş ölçerle kontrol edilip, sistem üzerinden de HES kodlarının takibi sağlanıyor. Okulumuzda aşı olmayan öğretmen ve personelimiz kalmadı. Aşı olmayan ebeveynlerin çocukları için PCR testi istiyoruz. Sınıflarımızın günlük temizliği ve havalandırması düzenli olarak yapılıyor. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediliyor. Hastalanan veya temaslı çocuklarımız tedavi sürecini evde tamamlıyor. Bu konudaki hassasiyetimizin herhangi bir esnemeye mahal vermeden devam etmesi hastalık riskini düşürmesi açısından önemlidir. Bu yüzden alınan önlemlere hassasiyetimiz en üst seviyede.”

Okulöncesi eğitime başlarken ailelerin okul tercihi sırasında dikkate almaları gereken konular neler olmalıdır?

“Anaokulu dönemindeki çocuklarımızın yaş grupları, gelişim özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak oluşturulan sınıflarda eğitim almalarını sağlayacak, kaliteli eğitim anlayışına sahip okulları tercih etmelidirler. Şeffaf bir yönetim tarzına sahip ve velilerle sürekli iletişim halinde olan kurumlar ;okulöncesi eğitimde, ailelerin kaygılarına ve en temel beklentisi olan güven duygusuna karşılık verir.”

Okulunuzda kaliteli eğitim kriterleri anlamında siz nasıl bir yol izliyorsunuz?

“Biz bu süreci, öğrencilerimizle ve ailelerimizle beraber, rehberlik bölümümüzle birlikte yürütüyoruz. Okula kaydı gerçekleşen öğrencilerimize her şeyden önce güvenilir ve sağlıklı bir ortam sunuyoruz. Çocukların gelişim özelliklerine uygun oluşturulmuş öğrenme sürecini sağlıyoruz. Gerekli araç gereçlerle bu süreci en doğru biçimde destekliyoruz. Öğretmenlerimizin bu konuda rolü çok büyük. Bu sebeple eğitim kadromuz kendisini geliştirmeye açık, çocuklarla iletişimi iyi, deneyimli en önemlisi de mesleğini severek yapan eğitimcilerden oluşuyor. Bizler özgüveni gelişmiş, başarılı, değerlerine bağlı, mutlu ve yapıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim çizgimizde dünya insanı ve iyi insan olma kavramı var. Bilimle, sanatla, teknolojiyle, dil gelişimiyle geleceğe hazır nesiller yetiştireceğiz. Bu bizim hem insani, vicdani hem de eğitimci olarak sorumluluğumuzdur.”

Son olarak neler söylemek istersiniz?

“Ülke olarak geçirdiğimiz zor günleri geride bırakarak eğitimde başarılarımızı konuşacağımız günler diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında büyük özveriyle mesleğini yapan tüm eğitimcilerimize, bu sürecin yükünü en çok taşıyan çocuklarımıza, çok kıymetli velilerimize sağlık ve başarı dolu eğitim yılı diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 15:10