Yıldırım Belediyesi’nden eğitime tam destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede görev yapan 26 lisenin okul müdürü ile bir araya geldi. Müdürlerle, ilçedeki gençler için birlikte neler yapılabileceği hususunda istişarelerde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, “İnsanlığa faydalı işler yapacak ve ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil edecek gençleri yetiştirmeye talip olan idarecilerimizle bir araya geldik. Amacımız, eğitimin önündeki tüm zorlukları aşıp amaçlarına ulaşabilmek için milli ve manevi değerlerine bağlı bilimle barışık ve kendisiyle rekabet edecek insanlardan daha iyi eğitim almış bir gençlik yetiştirmektir. Bu konuda, okullarımız için ne yapabiliriz, eğitime nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesi ve çabası içindeyiz. Okul müdürlerimizle bu sorular çerçevesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak eğitimden spora, kültür sanattan sosyal yaşama kadar her alanda gençlere destek olacak, onların gelişimine katkı sunacak işleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 7-24 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Ayrıca Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni de gençlerimizin hizmetine sunduk. Burada birçok lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Onların gelişimi için spor çok önemli. Bunun için bütün evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçeye kazandırıyoruz ve eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.