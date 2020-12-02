Yılmaz “Evde Kurs Eğitim Sistemini hazırladık”

Evde Kurs Eğitim Sistemini ile ilgili olarak bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şöyle konuştu; “Sevgili öğrenciler, Bildiğiniz üzere, sizlerin ve ailenizin sağlığını korumak için koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitime ara verildi. Bir süredir sınıflardan uzak bir şekilde derslere katılıyor ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görüyorsunuz. Öncelikle bu zorlu, bu meşakkatli süreçte hepinize sabır ve kolaylıklar diliyorum. Gözlerinizdeki pırıltı ve heyecanı, yüreğinizdeki sevgi ve hasreti çok iyi anlıyor; bu dönemde yaşadıklarınızı çok iyi biliyorum. Silivri Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. “Çocuklar bizim en kıymetlimiz, ülkemizin teminatı olan en değerli varlıklarımızdır” diyerek, tüm yatırımlarımızı bu anlayış çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Salgın sürecinde hizmetlerimize ara vermediğimiz gibi “Salgın eğitime engel değildir” düşüncesiyle bu yöndeki çalışmalarımızı hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızın EBA Erişim Noktalarının yanı sıra sürece destek vermek amacıyla 10 Mahallemizde, mahalle evimizi EBA Noktasına dönüştürerek sizlere tahsis ettik. Evlerinde bilgisayarı, tableti veya interneti olmayan öğrencilerimiz bu noktalarımıza gelerek eğitim alabiliyorlar”

“Sevgili öğrenciler, Uzaktan eğitim dönemini iyi bir fırsata dönüştürmek ve değerlendirmek hepimizin elinde. Bu sebeple, şimdi de sizler için Evde Kurs Eğitim Sistemini hazırladık. Bilgisayar, tablet veya telefondan bağlantı kurarak bu kurslara katılabilir, istediğiniz dersle ilgili videoları seyredebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatına uygun ders konularının yer aldığı Evde Kurs Eğitim Sistemini, ilçemizde yaşayan ve 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan 30 bin öğrencimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarıyla ilgili her dönemde kendimizi de eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. El birliği vererek atlatacağımız bugünlerin ardından özlemle beklediğimiz okullarımıza yeniden kavuşacağız. Bu sürecin en büyük destekçisi olan velilerimize kolaylıklar diliyorum. Uzaktan eğitimi başarıyla sürdüren, büyük fedakârlıklar yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Devletimiz, milletimiz ve kutsal gördüğümüz tüm değerlerimizin koruyucusu olan siz çocuklarımızı yürekten kutluyor, başarı dileklerimi iletiyorum. Saygı ve sevgilerimle”