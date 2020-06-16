YKS adaylarına özel animasyon filmi

“Kendi Hikâyeni Yaz” ismini taşıyan film ve şarkı 27-28 Haziran’da yapılacak sınav öncesi Vanilla Media yapımcılığı ile tüm dijital mecralarda yayınlandı. Koronavirüs salgını süresince zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatan filmin sloganı da ismi ile aynı. Sınava sayılı günler kala yoğun bir tempoda ders çalışan adayların halini anlatan film öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında nasıl sıkıştığını ortaya koyuyor.
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği bir araya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, “Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek” dedi.
ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:
Hızlandı sanki zaman
Ya da ben mi yavaş kaldım
Şıklarla doldu kafam
Bir hayli durgunlaştım
Her kafadan ses çıkınca
Kendimi duyamam ben
Ne olur biraz durun
Bu benim hikâyem
Hayalini kurdum
Rüyasını gördüm
Kararımı verdim
Çilesini çektim
Simdi sıra bende
Güneşli bir günde
Gururla uzansam
Kampüsümde çimlere