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YKS adaylarına özel animasyon filmi

YKS adaylarına özel animasyon filmi

“Kendi Hikâyeni Yaz” ismini taşıyan film ve şarkı 27-28 Haziran’da yapılacak sınav öncesi Vanilla Media yapımcılığı ile tüm dijital mecralarda yayınlandı. Koronavirüs salgını süresince zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatan filmin sloganı&nbsp;da ismi ile aynı. Sınava sayılı günler kala yoğun bir tempoda&nbsp;ders çalışan adayların halini anlatan film öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında nasıl sıkıştığını ortaya koyuyor.


Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği bir araya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, “Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek” dedi.


ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:


Hızlandı sanki zaman


Ya da ben mi yavaş kaldım


Şıklarla doldu kafam


Bir hayli durgunlaştım


Her kafadan ses çıkınca


Kendimi duyamam ben


Ne olur biraz durun


Bu benim hikâyem


Hayalini kurdum


Rüyasını gördüm


Kararımı verdim


Çilesini çektim


Simdi sıra bende


Güneşli bir günde


Gururla uzansam


Kampüsümde çimlere

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