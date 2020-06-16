YKS adaylarına özel animasyon filmi

“Kendi Hikâyeni Yaz” ismini taşıyan film ve şarkı 27-28 Haziran’da yapılacak sınav öncesi Vanilla Media yapımcılığı ile tüm dijital mecralarda yayınlandı. Koronavirüs salgını süresince zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatan filmin sloganı da ismi ile aynı. Sınava sayılı günler kala yoğun bir tempoda ders çalışan adayların halini anlatan film öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında nasıl sıkıştığını ortaya koyuyor.



Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği bir araya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, “Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek” dedi.



ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:



Hızlandı sanki zaman



Ya da ben mi yavaş kaldım



Şıklarla doldu kafam



Bir hayli durgunlaştım



Her kafadan ses çıkınca



Kendimi duyamam ben

Ne olur biraz durun



Bu benim hikâyem



Hayalini kurdum



Rüyasını gördüm



Kararımı verdim



Çilesini çektim



Simdi sıra bende



Güneşli bir günde



Gururla uzansam



Kampüsümde çimlere