27 Haziran sabah saatlerinde corona virüs salgınından dolayı sosyal mesafe ve maskeye büyük dikkat gösterilen YKS'nin bugün yapılan TYT oturumlarında bazı öğrencilerin sınava telefon sokarak soru kitapçığında yer alan soruları Kınduz adında bir program aracılığıyla çözdüğü iddia edildi.

ÖĞRENCİLER ŞOKE OLDU

Sosyal medya üzerinden YKS sınavına ait fotoğrafların ortaya çıkması sonrasında YKS 2020 sınavına giren öğrenciler şoke oldu.

YKS İPTAL Mİ OLACAK?

2020 YKS TYT soruların ortaya çıkmasının ardından herkes merakla YKS iptal mi olacak? sorusunun cevabını almak için yetkililerden gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

Sosyal medya twitter üzerinden No context ÖSYM adındaki hesaptan sınava ilişkin paylaşılan 4 fotoğrafın altına, "Sorulardan kafanızı kaldırmış olsaydınız bu fotoğrafları çekip kunduz programından çözen kişiyi görürdünüz" denildi. Kunduz programı ile soruların çözüldüğü iddiası sonrasında herkes merakla Kunduz programı nedir? Kunduz programı nasıl çalışır? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

KUNDUZ PROGRAMI NEDİR?

Kunduz programı, YKS, TYT, AYT, LGS, ALES ve KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çözemedikleri sorularda uzman eğitmen ağı ile ortalama 15 dakikada açıklamalı ve kaliteli çözüm desteği sağlayan bir soru bankası programıdır.

Kaynak:kamupersoneli