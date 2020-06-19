YKS öncesi ve sınav sırasında neler yapılmalı?





Bu yıl üniversite sınavına 2 milyon 433 bin 219 öğrenci girecek. Sınavlar 27-28 Haziran’da yapılacak. İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu da öğrencilere son hafta, sınava bir gün kala ve sınav esnasında yapılması gerekenleri hatırlattı.

Yazıcıoğlu şu önerilerde bulundu:

"Tüm dersleri baştan sona tekrar tekrar okuyup çalışmak yerine sadece hafızamızı tetikleyen ana başlıkları, her branş için ayrı ayrı notlar-özetler çıkartarak tekrar edin. Özellikle son birkaç yılın YKS sorularını ve MEB örnek sorularını mutlaka çözün. Mutlaka kronometre tutarak test-deneme çözün. Biri sınav saati ile aynı saatte başlayacak şekilde günde en az iki deneme sınavı çözün, çözülen denemelerdeki yanlışlara tekrar bakın; fark edilen eksiklikleri giderin ve yapılan dikkat hatalarının ne olduğu tespit edin.

Uyuma, uyanma ve yemek alışkanlıkları gibi günlük rutindeki aktiviteleri sınav günü ile aynı olacak şekilde ayarlayın, her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışın. Abartılı ve uzun süredir yenilmeyen yiyecekleri tüketmekten kaçının.

Stresli ve yorucu aktivitelerden kaçının

Eğer akla olumsuz şeyler gelirse güzel şeylere odaklanmaya çalışın, zihni rahatlatacak ve sınav stresini azaltacak müzikler dinleyin, bol oksijen alın ve enerji depolamak için kısa yürüyüşler yapın. Özellikle bu süreçte pozitif düşünmeye ve pozitif insanlarla vakit geçirmeye özen gösterin.

SON GÜN KONU TEKRARI YAPIN

Yazıcıoğlu öğrencilere, son bir günü konu tekrarı yaparak ve 2-3 genel içerikli deneme çözerek geçirmelerini tavsiye etti. Ayrıca çözülen genel denemelerdeki yanlış soruların analizini yapmalarını, eksik görülen konularda branş denemesi çözmelerini ve branş denemelerindeki yanlış sorularında analizini yapmalarını istedi.

SINAV ÖNCESİ HAZIRLIK VE SON KONTROLLER ŞÖYLE OLMALI

Mustafa Yazıcıoğlu şu tavsiyelerde bulundu:

"Adaylar Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Sınava girilecek bina birkaç gün öncesinden kontrol edilmeli. Sınav günü sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde olunmalı. (Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.)

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilecektir.

Sınav öncesinde hafif bir akşam yemeği yemek ve sınav sabahında da iyi bir kahvaltı yapmak önemlidir. Sınavda rahat edilebilecek ve hava koşulları dikkate alınarak seçilmiş bir kıyafet tercih edilmelidir.

SINAV SIRASINDAKİ TAVSİYELER

İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu Sınav Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenleri şöyle sıraladı:

Sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmak normaldir. Bunun bir zaaf olmadığını ve hemen herkesin az ya da çok bu heyecanı yaşadığını bilmek rahatlatacaktır.

Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bilinenler unutulmuş gibi bir düşünceye kapılınsa da bunun gerçek olmadığı ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığı bilinmeli ve sakin kalınmalıdır.

Üniversite sınavında yüzde 20 oranında zor ve yüzde 10 oranında da çok zor sorular sorulmaktadır. Bunlar öğrenciler için "fren soruları”dır. Fren sorular, testin hemen ilk sayfasında çıkabileceği gibi son kısımdaki sorulara da denk gelebilir. Dolayısıyla henüz ilk sorularda zorlanınca asla motivasyon kaybedilmemeli ve fazla oyalanmadan sonraki sorulara geçilmelidir.

Soruların tamamı çok dikkatli okunup anlaşıldıktan sonra cevaplanmalı, soru kökündeki koyu ve/veya altı çizili ifadelere dikkat edilmelidir.

Özellikle matematikte olmak üzere bir soru çözümünde 1-2 dakika geçtiyse yani fazla zaman harcandığı düşünülüyorsa kesinlikle geçilmeli, kalan sürede tekrar dönüp boş bırakılan sorulara bakılmalıdır.

Eğer sınavdan kopulduğu fark edilirse birkaç saniye zihnin dinlenmeye ihtiyacı var demektir. Kalemi bırakıp gözleri kapatmak, alnı ve şakakları ovarak veya rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye gibi bir süre bu amaçla kullanılmalıdır.

Sınava, denemelerde alışılan testten başlamalı ve aynı testlere sırasıyla devam edilmelidir. Testlere ayrılan süreleri aşmamak için zaman kontrol edilmelidir.

Cevaplar gruplar hâlinde (sayfa - sayfa) kodlanmalı. Bu durum, zaman kazandıracağı gibi "kaydırma" riskini de azaltacaktır. Kodlamayı en sona bırakmanın çok riskli olduğu unutulmamalıdır.

Hakkında hiçbir bilginin olmadığı soruları boş bırakılmalıdır çünkü 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.”

YAZICIOĞLU HER DERS İÇİN SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI ŞÖYLE AÇIKLADI:

Türkçe: Okunacak metinlerin somut anlamları yerine soyut bağlantıları belirlenmelidir. Cümle sıralama sorularında, bir cümledeki kelimeyle hemen ardından gelecek cümlede yer alan anahtar kelime ilişkisi belirlenmelidir. Anlam soruları çözülürken yakın ve eş anlamlı sözcük ve sözcük öbeklerini doğru tespit etmek gerekir. Cümle oluşturma sorularında yüklemden başlanmalı, iki parçanın birleştirilmesi sorularında her vurgunun birleştirilen parçada olup olmadığına dikkat edilmeli. Cümleden kesin yargı çıkarma sorularında yorum yapılmamalı, ne görülüyorsa o aranmalıdır. Yüklemi fiilimsi olan cümlenin isim cümlesi olduğu ve isim cümlesinde çatı özelliği aranmadığı unutulmamalıdır. Paragraf yapısı sorularında (akışı bozma, iki paragrafa ayrıma, boş bırakılan yere uygun cümleyi getirme) metin dikkatle okunmalı ve genellik-özellik bakımından incelenmelidir. Tüm paragraf aynı konuyu işlese de bir cümlenin, o konunun farklı yönüne işaret ettiği görülecektir. Yeni nesil gazeteci-yazar, mülakatçı-yazar vb. röportaj metni sorularında, verilen iki paragraf da okunduktan sonra şıklarda verilen soru cümleleri tek tek okunmalıdır. Değinilmemiştir, çıkarılamaz vb. olumsuz köklü sorularda paragraf bütün olarak değil, ölçümle cümle okunup şıklara inilmelidir. Altı çizili sözcüğün türü sorusu söz konusuysa metnin tamamı okunmalı, sadece çizili kısım okunmamalı. Cümle ögesi sorusunda tamlamaların, birleşik fiillerin, öbeklerin ayrılmayacağı unutulmamalıdır. “-dır/-dir” ekinin birleşik zamanlı fiil olduğu düşüncesi yanlıştır. Yazım kurallarında ayrı veya bitişik yazılan sözcüklere değil; kurum ve kuruluşların yazımına, bunlara gelen eklerin ayrılmamasına, sayıların ve kısaltmaların yazımına odaklanılmalıdır. Noktalama işaretlerinden özellikle virgülün kullanımına dikkat edilmeli. Karma dil bilgisi soruları yavaş okunmalı ve numaralanmış cümlelerdeki bilgi tespit edilmelidir.

Coğrafya: Sorular, TYT’de 9. ve 10. sınıf ağırlıklı iken AYT’de 11. ve 12. sınıf ağırlıklı gelmektedir. TYT’de en çok eleyici sorular harita bilgisinden gelmektedir. Özellikle sınavın yaklaştığı bu dönemde Dünya haritası (ülkelerin konumları) incelenmeli, Türkiye haritası üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. (Yer şekilleri, su kaynakları ve nüfusun yoğun veya seyrek olduğu yerler incelenmeli.) Yerel saat sorularında hata oranını en aza indirmek için çizim ve işlem yapılmalıdır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Verilen öncüllerin tamamı okunmalı, iyi analiz edilmeli ve bütüncül düşünülmelidir. Bilgimize göre değil verilen öncüle göre sorular cevaplanmalıdır. Ayrıca yapılacak analizin doğru olabilmesi için din kültürüne has terimlerin bir kez daha gözden geçirilmesi gereklidir. Son olarak sorular kısmen de olsa yüzeysel düşünülmelidir.

Felsefe: Her biri bir üniteden olmak üzere toplam 5 soru sorulmaktadır. Kavramlar ve akımlar oldukça önemlidir (meşailik, işrakilik, emprizm, maiotik, pozitif vb...). Olumsuz soru köklerine odaklanılmalı ve sorular iyice okunmalıdır. Bir de öğrencilerin, soruları okurken bahsedilen filozofun veya savunulan düşüncenin hangi yüzyıl (15-17. yy, 17-19. yy, 20. yy vb...) ile ilişkili olduğunu göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Matematik-Geometri: Hem matematik hem de geometri sorularında soru metninden önce yazılan yönergelere dikkat edilmelidir. Sayısal mantık sorularının çözümünde soruda verilenler bir kenara, soruda istenilenler de ayrı bir kenara yazılarak eldeki veriler dikkatle sınıflandırılmalıdır. TYT matematik soruları yine 9. ve 10. sınıf ağırlıklı olacaktır; 9 ve 10. sınıf içerisinde ise ağırlık 9. sınıfa ait olacaktır. 11. sınıfta işlenen konular da geçmiş yıllara göre daha çok yer alacaktır. Geometri soruları çiz-çöz sorularında adımlara dikkat edilerek yönergeleri takip edip çizim yapılmalıdır. Katlama simetri sorularında gündelik hayata uyarlanan, problem şeklinde, yorum gücünü ölçen soruların gelmesi öngörülebilir. AYT matematik konularında seçici olan limit, türev integral konularının çıkarılması 12. sınıfın ilk döneminde işlenen diziler, logaritma, trigonometri konularını önemli hâle getirmiştir. AYT matematikte 10. sınıf konularından özellikle polinom, sayma, olasılık ve ikinci dereceden denklemler konularının sorularına dikkat edilmeli. TYT ve AYT yeni nesil soruların çözümleri kolay, hikâyeleri uzun ve anlamaya yönelik olduğundan dikkat edilmesi gereken; soruyu doğru okumak, neyi ifade ettiğini doğru anlamak ve istenen bilgiyi saptamaktır. Bunlar çözüme ulaşmayı sağlayacaktır.

Fizik: 12. sınıf konularında sorulacak kısım sadece 1. dönem konularını kapsadığından her üniteden soru gelebilmektedir. Dolayısıyla özellikle MEB kitabından konu kısmı okunup üzerinden geçilebilir. Ayrıca 9. sınıf ve 10. sınıf MEB kitabından örnekler çözülebilir. Paragrafa gönderme yapılarak çıkarım yapmamızın istendiği sorularda sadece o paragraftaki bilginin içeriğine dikkat edilmeli. Öncüllerin hepsi doğru olabilir ama soru kökünde sadece paragraftaki bilgi sorgulanıyor olabilir. Şıkların tek başına mı birlikte mi sorgulandığına dikkat edilmeli. Soru kökü "kesinlikle doğrudur", "doğrudur", veya "doğru olabilir" gibi farklı farklı kurgulandığında cevap farklı çıkabilir. Soru için kolay, zor demeden ilk önce soru kökünün bizden ne istendiğine emin olunmalıdır. TYT sorularında işlem yapılmalı, sorular kolay işaretlenip geçilmemelidir. Süre iyi kontrol edilmeli, fen bölümüne de gerekli zaman ayrılmalıdır.

Bir öğrenci ister sayısal ister eşit ağırlık ister dil isterse sözelden hazırlansın artık sorularımız güncel hayattan bilgi içeriyor. Belki sadece paragrafı okuyarak ve soru köküne dikkat ederek bile her öğrencinin çok rahat çözebileceği soruların olduğu unutulmamalıdır.

Kimya: Bu dönem içinde özellikle kimya konularındaki istisnai durumlar gözden geçirilmelidir. Derslerde daha önceden belirtilen kritik noktalar ve çözüme yönelik pratik ipuçları tekrar edilmelidir. Deneme sınavları sonuçlarına göre eksikliği belirlenen konularla ilgili çalışma yapılıp bu konulara ait konu testleri çözülmelidir.

Biyoloji: 2020 YKS biyoloji soruları verilen bilgiyi analiz etme ve metinden hareketle çıkarımda bulunma ağırlıklı olabilir. Grafik veya deney düzeneği yorumlama sorularına dikkat edilmelidir. Sınavda önemli noktaların (bakteri, ökaryot, tek hücreli gibi terimlerin) altını çizerek okumak faydalı olacaktır. Özellikle virüsler konusu tekrar edilmelidir. TYT için birer soru beklenen; canlıların temel bileşenleri, hücre zarının yapısı ve organelleri, canlıların sınıflandırılması (hayvanlar alemi), kalıtım (soyağacı ve kan grupları), hücre bölünmeleri, ekoloji ve güncel çevre sorunları (ötrofikasyon, karbon ayak izi, su ayak izi, küresel ısınma, sera etkisi) konuları ve kavramaları özellikle tekrar edilmelidir. AYT için genden proteine konusunda enzim isimleri, biyoetik, biyogüvenlik, genetik danışmanlık gibi terimler tekrar gözden geçirilmelidir.