YKS Sınav Ücretleri Silivri Belediyesinden

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri kapsamında, 2021 yılında üniversite 1. sınıfa başlayan öğrencilere 500 TL destek ödemesi yapan ve Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek adayların 130 TL olan sınav başvuru ücretlerini karşılayan Silivri Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Silivri’de ikamet eden ve 18-19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (TYT-AYT-YDT en fazla iki sınav için) girecek olan öğrencilerin sınav başvuru ücretleri Silivri Belediyesi tarafından karşılanacak. BizdenSize Sosyal Market aracılığı ile verilecek destekten lise ve dengi okulların son sınıfında okuyan, 25 yaşını geçmemiş, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve herhangi bir işte çalışıyor olmayan bütün öğrenciler faydalanabilecektir. Adaylar veya velileri 17.02.2022 – 01.04.2022 tarihleri arasında; YKS başvuru ücretlerinin yatırılmış olduğuna dair banka dekontu, sınav başvuru belgesi, lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenim gördüklerine dair belge, kimlik fotokopisi belgeleri ile BizdenSize Sosyal Market’e müracaat edebileceklerdir.

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