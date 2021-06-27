YKS sona erdi, öğrenciler sınavın zorluğundan yakındı

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 13.15’de sona erdi. Sınavın bitmesiyle duygularını dışarıda bekleyen aileleriyle paylaşan öğrenciler, sınavın zorluğundan yakındı.
İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, "Sınav iyi geçti. Çalıştık bütün sene, onun emeklerinin karşılığını alıyoruz inşallah. Bence kolaydı, tabii zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi" dedi.Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, "Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim" diye konuştu.