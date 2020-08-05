YKS tercihlerinde sıralamaya dikkat

Rehber Öğretmen Fadime Ekici Bengü, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere birtakım önerilerde bulundu. ’’Tercih yaparken puan yerine sıralamayı değerlendirin’’ diyen Bengü, tüm öğrencilere, tercih listesi oluştururken üniversiteleri hangi yönlerden araştırmaları gerektiğine dair tüyolar verdi.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Beykent Üniversitesi Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü, tercih yapacak öğrencilere bazı önerilerde bulundu.

Puan barajlarına dikkat etmek gerekiyor

Rehber Öğretmeni Fadime Ekici Bengü, ÖSYM tarafından açıklanan sayısal verilere göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna giren öğrenci sayısının 2 milyon 296 bin 138, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) giren 1 milyon 672 bin 376, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) giren öğrenci sayısının ise 105 bin 579 kişi olarak açıklandığını belirti. Fadime Ekici Bengü aynı zamanda ÖSYM tarafından açıklanan bir diğer bilgiye göre, öğrencilerin tercih işlemlerini 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini söyleyerek, ’’Öğrencilerin toplamda 24 tercih hakkı bulunacak. Öğrenciler bu tercihlerini belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecekler. Tercih işlemlerinde, öğrencilerin puan barajlarına dikkat etmesi ve tercih işlemlerini buna yönelik gerçekleştirmesi önem arz ediyor. Buna bağlı olarak öğrencilerin TYT puan türünde ham puanda 150 puan ve üstünü alması halinde ön lisans programlarını, AYT puan türünde ham puanda 170 puan ve üstü alması halinde ise lisans programlarını tercih etmesinde bir sakınca bulunmuyor. Öğrenciler özel yetenek gerektiren lisans programlarına yerleşmek ister ise ham puanda TYT puan türünde 150 puan ve üstüne sahip olması gerekiyor’’ hatırlatmasında bulundu.

İşin uzmanına danışmak şart

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir maratonun ardından çalışmaların meyvesini toplama zamanı geldiğini ifade eden Bengü, ’’Sınava hazırlandıktan sonra, gelecekteki hayatımızın ilk adımları için araştırmalar yapmaya ve süreci dikkatli yönetmeye çalışmanın hep daha zor olduğu da söylenen bir gerçek. Herkes aynı şeyi söylüyor denilen söylemlerin başında da tabi ki işin uzmanına danışmak geliyor’’ dedi.

Bazı veliler daha heyecanlı

Anne baba ve öğrencilerin tercih sürecini nasıl yöneteceğine dair ipuçlarını da aktaran Bengü, ’’Bazı veliler bu dönemde daha heyecanlı, istenilen bölümlerin sıralandığı listelerle görüyoruz. Bu nokta da hazırlanan listelerin öğrenci yapısına ve istediğine ne kadar uyduğunu sorgulamak gerekiyor. Teknik anlamda listelenen bölümlerin doğru listelenip listelenmediğinin de dikkatle üzerinde durulması, bölümlerin artı ve eksi yönlerinin kapsamlı bir biçimde araştırılması gerekiyor’’ diye konuştu. ’’Öğrenciler açısından bakıldığında, geçirmiş olduğumuz süreç sonrası neresi olursa düşüncesi hâkim olabiliyor, bir anlık bir kararla tüm hayatlarını etkileyebiliyorlar’’ diyen Bengü, ’’Tamamen bunun aksi, tam manasıyla hedefleri doğrultusunda ilerlemiş ve hedefi için yeterli sıralamaya sahip olan öğrencilerle de bir arada olabiliyoruz. Her iki durumu düşündüğümüzde de işin mutfak kısmı dediğimiz temel noktada, net bir biçimde işin uzmanından bilgi almanın önemi daha da ciddi bir hal alıyor’’ ifadelerini kullandı.

Araştırırken nelere dikkat etmeli

Bu dönemde öğrencilerin kendini tanıması ve istedikleri konusunda net olması gerektiğinin altını çizen Bengü, ’’Tek tek süreci değerlendirdiğimizde bu sınavın bir sıralama sınavı olduğunu unutmamalı tercih listemizi özellikle önümüzdeki dönem için, sıralamamızdan belli bir oranda yüksekten başlayarak sıralamamızdan düşük yerleri de ekleyerek tamamlamamız önemli. Oluşturduğumuz bu listedeki bölümlerin ayrıntısının neler olduğu dışında üniversitelerin yerleşkelerinin nerede olduğu, burs olanaklarının neler olduğu, özel koşullarının ve ders içeriklerinin neler olduğunun tam manasıyla araştırılmasında fayda olduğunu da unutmamak gerekiyor. Hatta mümkün ise üniversitelerin tanıtım zamanını takip etmeli, gidilemiyorsa online destek talep edilmeli. Bunun haricinde, ilk tercihler özelinde baktığımızda puan yerine sıralama tercihi yapmamız gerektiğini özellikle atlamamakta ve belirtmekte fayda görüyoruz’’ önerisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 16:14