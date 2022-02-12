banner4556

YÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi

banner4664

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Aralık ve Ocak ayı toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

YÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi
banner4583

Bilecik Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) Aralık ve Ocak ayı toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamındaki Aralık-Ocak dönemi çalışması, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın başkanlığında, din öğretiminden sorumlu ilçe şube müdürleri ile İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu İdarecilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

banner4336

Toplantıda öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1’inci dönem değerlendirmesi ve 2’inci döneme ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ardından imam hatip okullarında görev yapan idareciler tarafından kurumlarındaki eğitime dair iyi örnekler paylaşıldı. Ayrıca eğitim ortamlarının fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar dile getirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a tırmandılar
(Özel) Eksi 15 derecede bisikletle Uludağ’a tırmandılar
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666