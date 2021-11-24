Yurt genelinde öğretmenler günü kutlamaları

EDİRNE (İHA) - Edirne’de ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın anıta çelenk sunması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek program ile devam edecek.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli’nde 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle tören düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanından bulunan Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan anıta çelen sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Tekirdağ’da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tekirdağ eski valilik önünde bulunan Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekillilerin öğretmenler günü anısına gönderdikleri mesajları okunmasıyla buradaki program sona erdi.

Çelenk sunma törenine protokol üyeleri kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemekli toplantı düzenlendi.

Simav Eğitim-Bir-Sen temsilciliği tarafından Ege Saray düğün salonunda düzenlenen toplantıya Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milliyetçi hareket Partisi İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Eğitim-Bir-Sen Simav temsilcisi Halil Aktay, Okul Müdürleri, çalışan ve emekli öğretmenler ile sendika yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Yeni Cami imam hatibi İbrahim Değmen tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra, açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Simav temsilcisi Halil Aktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, öğretmenin toplumdaki yerini ve saygınlığını artırmak amacıyla kutlandığını ifade etti. Aktay “ Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasın 1981 yılından bu yana öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

Selamlama konuşması yapan Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Allah’ın selamı ve rahmetinin toplantıya teşrif edenlerin ve Anadolu coğrafyasındaki geleceğimizin inşası adına tüm eğitim camiasının üzerine olsun dileklerinde bulundu.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü programın kapanış konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Emeklilik hayatını yaşayan öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyor, hepinize sevgi saygılar sunuyorum” dedi.

Eğitime katkıda bulunan eğitimciler ile eğitime destek olanlara hediye ve plaket takdimi yapılarak günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.