Yusuf Sarıbekir ismi ölümsüzleşti

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında okula Metal Teknoloji Alanı ve Matbaa Teknoloji Alanı Laboratuvar ve Atölyeleri ile Kültürel Etkinlikler alanı kazandıran, öğrencilerin mesleki gelişimlerine maddi ve manevi destekte bulunan Sarten Ambalaj A.Ş.'nin Onursal Başkanı Yusuf Sarıbekir'in adının okula verilmesi kararlaştırılmıştı.

Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Konu ile ilgili olarak Sarten’den yapılan açıklamada “ Yusuf Sarıbekir'in ismi, yıllardır maddi manevi olarak büyük katkılar sunduğu Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Sarten Ambalaj olarak eğitim gönüllüsü onursal bir başkana sahip olmaktan ötürü büyük gurur duyuyoruz.” İfadelerine yer verildi.