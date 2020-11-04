Yusuf Sarıbekir’in ismi Teknik Liseye verildi

Silivri'nin sevilen iş insanı, hayırsever ve eğitim gönüllüsü Sarten Ambalaj A.Ş. Onursal Başkanı Yusuf Sarıbekir'in adı Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında okula Metal Teknoloji Alanı ve Matbaa Teknoloji Alanı Laboratuvar ve Atölyeleri ile Kültürel Etkinlikler alanı kazandıran, öğrencilerin mesleki gelişimlerine maddi ve manevi destekte bulunan Sarten Ambalaj A.Ş.'nin Onursal Başkanı Yusuf Sarıbekir'in adının okula verilmesi kararlaştırıldı.

Okul Müdürlüğünün başvurusu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayı üzerine gerekli müracaatlar yapıldı ve resmi yazı geldi.Okulun Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yeni ismi, önümüzdeki günlerde resmi bir tören eşliğinde ilan edilecek.

Hürhaber