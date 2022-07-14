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Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı İstanbul'da yakalandı.

Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı
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Olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri’nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale JASAT ekipleri yaptıkları araştırmalar neticesinde 45 yaşlarında şüpheli bir şahsı sabaha karşı İstanbul’da yakaladı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığında devam ederken, vefat edenlerin cansız bedenleri ise otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılı bekleyişi hastane önünde devam ediyor.

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Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı
Eğitimci Arıkan ve şoförünün katil zanlısı yakalandı
İHA
Editör

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