Eğitimde İş Birliği Güçleniyor: AK Parti Silivri'den Kurum Ziyaretleri

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, ilçedeki okulların ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında üç farklı kuruma ziyarette bulundu. Halk Eğitimi Müdürlüğü, Gümüşyaka Ortaokulu ve Çanta 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda gerçekleştirilen temaslarda; fiziki koşullar, eğitim planlamaları ve devam eden projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Eğitime Yönelik Sorumluluk Hassasiyetle Sürdürülüyor

Parti yönetimi, öğrencilerin daha donanımlı, güvenli ve nitelikli bir öğrenme ortamına kavuşması için kurumlarla kurulan güçlü iletişimin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Eğitim kurumlarının toplumun temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, çocukların bilgiyle, değerle ve fırsat eşitliğiyle yetişmesi için tüm imkânların seferber edildiği ifade edildi.

“Cumhurbaşkanımızın Eğitim Vizyonunu Rehber Ediniyoruz”

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime verdiği önem ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilçede eğitim standardını yükseltmeye yönelik çabaların sürdüğünü belirterek, çalışmaların samimiyet ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Yerelde Eğitim Çalışmalarına Destek Artarak Devam Edecek

Ziyaretlerde, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim projelerinin desteklenmesi ve öğrencilerin sosyal-kültürel gelişimini artıracak çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği mesajı verildi. İlçe teşkilatının önümüzdeki dönemde de eğitim kurumlarıyla düzenli temas kurmaya devam edeceği ifade edildi.