Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programına büyük katılım gerçekleşti

Bilecik’te düzenlenen Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı tanıtım toplantısına eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, kurum ve kuruluş müdürleri katılım gösterdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, Eğitim Çalıştayı’nın tanıtım videosu ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır’ın sunumuyla, “Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN)” nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Aygöl, "Buraya göreve başladığımızda bir okula uğradım ve daha sonra bir daha okullara uğramadım. Niye, bir şeyler hazırlamam gerekiyor diye düşündüm. Ben bir sınıfa girdim ve sınıfa girdiğimde, çocukların, herkesin huzuru yerinde problem yok ama çocukların hiçbir hedefi yok’’ ifadelerini kullandı.

"Eğitime nitelik ve vizyon vermeliyiz ki artık çocuklar hedeflerini koyabilsin"

Konuşmasına devam eden Vali Aygöl, "Biz Türkiye’de ki eğitimde ki göstergelere baktığımızda biz hiçbir alanda geride değiliz. Bizim buranın eğitimine bir nitelik ve vizyon vermemiz gerekiyor ki artık çocuklar hedeflerini koyabilsin. Biz, var olan güzelliklerin üzerine farklı bir bakış getirebilir miyiz, çocuklarımıza bir hedef oluşturabilir miyiz, çocuklarımızın geleceğine bir nitelik kazandırabilir miyiz, biz bunun için yola koyulduk" ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Nabi Avcı, Türkiye’nin sessiz devrim gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye yabancıların ifadesiyle son 20 yılda her alanda bir sessiz devrim gerçekleştirdi. Bu sessiz devrimin ve Türkiye’nin ondan da öncesiyle gerçekleştirdiği başarıların hangi noktaya geldiğini Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılan programlarda törenlerde hep birlikte göğsümüz kabararak izledik. İnşallah yeni Türkiye yüzyılı bundan da parlak büyük başarılarla sizler sayesinde sizlerin emeğiyle daha da güzel olacak inşallah. Bilecik ve Bilecik Eğitim ve Kültür Derneği bütün illerimize örnek teşkil edecek bir başarı sergileyecek inşallah. Tabi bu sadece dilemekle olacak bir şey değil çalışmayı gerektiriyor ama zaten çalıştay bu çalışmanın nirengi noktalarını çok güzel belirlemiş, alt kırılımlarını gayet güzel özetlemiş ve dolayısıyla öyle ümit ediyorum ki bir sene sonra belki bir performans değerlendirmesi toplantısı yaptığımız zaman biz bu kadarını beklemiyorduk gibi kendimizi ve başkalarını şaşırtacak noktalara ulaşmış olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonuna gelirken Vali Aygöl’e teşekkür eden ve Bilecik halkının ne kadar şanslı olduğunu belirten Nabi Avcı, "Ben de ortaokul ve liseyi Eskişehir’de okudum. Eskişehir Valisini sadece resmi törenlerde arkası açık bir jipte görürdüm. Bugün de o gelenek sürüyor. Güzel bir gelenek ama vali beyi ben sadece orada gördüğümü hatırlıyorum. Üstelik değişen iki valinin de çocukları benim sınıfımda okul arkadaşım olmuştu. Ama buna rağmen vali beyi biz resmi törenlerin dışında görmüyorduk. Sizler ne kadar şanslısınız ki vali bey ile çalıştaylar düzenliyorsunuz. Ona görüşlerinizi, önerilerinizi, beklentilerinizi ve varsa eleştirilerinizi paylaşıyorsunuz ve bir diyalog içerisinde böyle bir programlar gerçekleştiriyorsunuz. Sadece bu bile nereden nereye geldiğimizin göstergelerinden bir tanesi olarak çok kıymetli, sayın valim çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.