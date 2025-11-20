Eğitimde Yeni Dönem: Yaşam Becerileri Atölyeleri Yerinde İncelendi

İl Millî Eğitim Şube Müdürü Burhan Bayrak ile İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ümit Yılmaz, Bakanlık tarafından öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlâkî gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin önemli bir parçası olan “Yaşam Becerileri” atölyelerini incelemek üzere Nurullah Baldöktü İlkokulu ve Çağrıbey Ortaokulunu ziyaret etti.

Atölyelerde uygulamalı eğitim süreci izlenildi

Heyet, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan atölyelerde yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Problem çözme, ekip çalışması, duygusal farkındalık, iletişim, el-göz koordinasyonu ve temel yaşam pratiklerini güçlendiren etkinliklerin her biri detaylı şekilde gözlemlendi.

Öğrencilerin gelişimini destekleyen model

Yetkililer, atölyelerin öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal ve bireysel gelişimlerini de desteklediğini belirtti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle görüşülerek sürecin verimliliği hakkında değerlendirmeler yapıldı.

“Eğitimde kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor”

Şube müdürleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan güçlü bir dönüşüm hedeflediğini ifade ederek okullardaki çalışmaların önemine dikkat çekti.