Eğitimden sanata her dalda kurs imkanı bulunuyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki kurslar vatandaşlara kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Osmaneli’nde lise ve üniversite hazırlık sınavları, yabancı dil sınavları kursları başladı. Piyano, keman, klarnet, gitar ve bağlama kursları ile her yaştan vatandaş müzik aleti ile tanışma fırsatı yakalıyor. Eğitimden, sanata pek çok imkanın sunulduğu kurslar Osmaneli Belediyesi Kültür, Sanat, Spor, Turizm Konağı’nda devam ediyor.