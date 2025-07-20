Eğitime Destek İçin El Ele Verdiler

Silivri Kadın Girişimciler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ikinci el satış etkinliği, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Etkinlikten elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle eğitime katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.

Balcıoğlu Çifti Dayanışma İçin Alandaydı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eşi Hayriye Sena Balcıoğlu ile birlikte etkinliğe katılarak hem alışveriş yaptı hem de katılımcılarla bir araya geldi. Etkinlikte sergilenen kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler büyük beğeni toplarken, sosyal sorumluluk bilinciyle yapılan bu alışverişler eğitime dönüşecek.

“Emek Veren Herkese Teşekkür Ediyorum”

Etkinliğe dair değerlendirmede bulunan Başkan Balcıoğlu, “Dayanışmanın, paylaşmanın ve eğitime katkı sağlamanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı organizasyonu hayata geçiren Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sayın Öznur Kırkıcı’ya, yönetim kurulu üyelerine ve emek veren tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum,” dedi.

Kaçırmayın: Yarın Son Gün

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlik yarın sona eriyor. Ziyaret ederek hem eğitime destek olabilir hem de keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.