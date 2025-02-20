Eğitime Kar Engeli: 21 Şubat'ta Okullar Tatil Edildi

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir günlük ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kar yağışının etkisini artıracağını bildirirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.