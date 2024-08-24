Eğitime Yön Veren Öğretmenler Buluşması, Silivri Mektebim Kampüsünde Gerçekleşti

Mektebim Koleji tarafından düzenlenen 'Eğitime Yön Veren Öğretmenler Buluşması'nın dördüncüsü, Silivri Mektebim Kampüsünde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Eğitime Yön Veren Öğretmenler Buluşması, Silivri Mektebim Kampüsünde Gerçekleşti
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Etkinliğe, Mektebim Koleji Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı ve Eğitim Koordinatörleri katıldı.

Buluşmada, eğitim alanındaki yenilikler, öğretim yöntemleri ve geleceğin eğitim trendleri üzerine önemli sunumlar ve tartışmalar yapıldı. Prof. Dr. Uğur Batı'nın yönlendirmeleri ve tecrübeleriyle şekillenen toplantı, öğretmenler için ilham verici bir deneyim oldu. Eğitim Koordinatörleri ise öğretmenlere yönelik yeni stratejiler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

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Silivri Mektebim Kampüsünde gerçekleştirilen bu önemli buluşma, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, eğitimin geleceğine dair umut verici adımların atılmasına da olanak tanıdı. Buluşma, eğitim dünyasında fark yaratmak isteyen öğretmenler için önemli bir platform olmayı sürdürüyor.
 