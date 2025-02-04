'Eğitimi siyasete alet etmemeliyiz'

Silivri Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi ve eğitimci Ebru Akgün Pekel, eğitimde fırsat eşitliği, öğrenci başarısı ve belediyenin eğitime yönelik projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pekel, eğitimde doğru yönlendirme ve bilinçli okul tercihinin önemine dikkat çekerek, eğitim sürecinin siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

“ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNE YÖN VERİRKEN DİKKATLİ OLMALIYIZ”

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine girerken bir öğretmen ve okul müdürü olarak söz almak istediğini belirten Ebru Akgün Pekel, eğitim sistemindeki kritik noktalara değindi.

“Eğitim, doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bahar dönemi, eğitim dilinde göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süreçtir. Bu dönemde öğrencilerin sınav stresi üst seviyeye çıkarken, ebeveynlerin kaygıları da aynı oranda artmaktadır” diyen Pekel, öğrenci başarısını artırmak için hem velilere hem de öğretmenlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

Öğrencilerin kariyer planlamasında ebeveyn tutumları ve öğretmen yönlendirmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Pekel, “Çocuklarımızın sosyal ortam kaygısının en düşük seviyede olduğu ve kendini en iyi şekilde gerçekleştirebileceği okullar tercih edilmelidir. Bu nedenle, tercih süreci yalnızca velilerin inisiyatifine bırakılmamalı, çocuğun potansiyeli göz önüne alınarak yapılmalıdır” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Pekel, çocukların eşit şartlarda eğitim almasının toplumsal gelişim açısından hayati önem taşıdığını ifade etti. Belediyelerin bu konuda önemli görevler üstlendiğini belirterek, Silivri Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı çalışmalara değindi.

Pekel, eğitime yönelik destek projelerini şöyle sıraladı:

• Kırtasiye ve okul kıyafeti desteği: Yeni eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin okul malzemelerinin karşılanması,

• Sabah kahvaltısı ve protein desteği: Çocukların güne sağlıklı başlaması için beslenme desteği sağlanması,

• Sabah çorbası dağıtımı: Ergenlik dönemindeki öğrenciler için sıcak çorba ikramı,

• Servis ücretleri desteği: Şehir merkezine uzak bölgelerdeki öğrencilerin ulaşım maliyetlerinin azaltılması,

• Değirmenköy Anaokulu: Eğitimin temelini oluşturan anaokulunun Silivri'ye kazandırılması,

• “Eğitim Sokakta” projesi: Köy ve mahallelerde eğitim atölyeleri kurularak çocukların eğitimden uzak kalmaması,

• Su arıtma desteği: Çocukların sağlıklı su tüketimi için okullara su arıtma desteği verilmesi.

“EĞİTİMİ SİYASETE ALET ETMEYELİM”

Eğitimin siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Pekel, fiziki koşulları risk taşıyan binalarda eğitime devam etmek yerine, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasının sağlanması gerektiğini söyledi.

“Bizler seçim dönemlerinde eğitim kurumlarını siyasi malzeme yapmak yerine, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almasını sağlamalıyız. Öğretmenlerimizin gelecek kaygısı duymadığı, mesleklerinin kutsal bir görev olarak görüldüğü bir sistem oluşturmalıyız” diyen Pekel, belediye olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

“GELECEK NESİLLER ÖĞRETMENLERİMİZİN ESERİ OLACAKTIR”

Pekel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Gelecek nesiller, öğretmenlerimizin eseri olacaktır” sözünü hatırlatarak, eğitimcilerin çocukların geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olduğunu vurguladı.

Son olarak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.