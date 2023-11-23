Eğitimin kalbi Bursa'da atacak

Her yıl eğitim camiasının bir araya gelerek, eğitimin geleceğini ele aldığı “Eğitimde Değişim Konferansları”nın 10.’su Özel Bursa Kültür Okulları ve Eğitimde İnovasyon Derneği işbirliğinde 16 Aralık’ta “Değişim İçin: Yeniden Okul” temasıyla Bursa’da gerçekleştirilecek.

Eğitimde İnovasyon Derneği tarafından her yıl farklı bir konuda düzenlenen “Eğitimde Değişim Konferansları”nın 10.’su bu yıl Özel Bursa Kültür Okulları’nın ev sahipliğinde Bursa’da yapılacak. Crown Plaza’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Özel Bursa Kültür Okulları Kurucuları Yıldırım Bey Sırakaya ve Zafer Bulut ile EDK Organizasyon Komite Üyesi Esin Yılmaz Ashkar katıldı. Programın açılış konuşmasında ilk olarak söz alan Özel Bursa Kültür Okulları Kurucusu Zafer Bulut, çağın gerisinde kalmadan eğitimde yenilikçi yaklaşımlara 2009 yılından itibaren başladıklarını belirterek, “Çok değerli paydaşımız Eğitimde İnovasyon Derneği ile Bursa’dan tüm ülkeye bir kez daha hitap edeceğiz. Eğitimde Bursa özgün bir konuma sahip. Yenilikçi anlayışın temsilcisi olduğumuzu bu projemizle bir kez daha gösterecek olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özel Bursa Kültür Okulları Kurucusu Yıldırım Bey Sırakaya, kuruluş yılları olan 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer aldıklarını söyleyerek, “Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası olmayı başaran Özel Kültür Okulları olarak, 10. Eğitimde Değişim Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ‘Değişim İçin : Yeniden Okul’ temasıyla 16 Aralık’ta düzenlenecek konferansın Bursa’da yapılmasından dolayı Eğitimde İnovasyon Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye genelinde eğitim paydaşlarının bir araya geleceği 10. Eğitimde Değişim Konferansı’nın Bursa’daki eğitim anlayışına yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Yıldırım Bey Sırakaya, “Uzman konuşmacıların sunumları, farklı atölyeler ve etkileşimli panellerle eğitim alanındaki yenilikler ve eğitimin geleceği ele alınacak. Konferansa 500’e yakın eğitimci kayıt yaptırdı. Katılımcıların 200’ü Bursa dışından gelecek.Oldukça yüksek nitelikli, özgün bir eğitim organizasyonu olacak” diye konuştu.

Bu yılki EDK’nin ana temasının önemine değinen Özel Bursa Kültür Okulları Kurucusu Yıldırım Bey Sırakaya, “Pandemiyle birlikte ne yazık ki çocuklarımız hem okullarından, hem de sosyal alanlardan izole oldu. Bu da bazı travmalara yol açtı. Bizler, okulu yeniden asıl mecrasına oturtmalıyız. Çünkü, artık çocuklarımızın sosyalleşebileceği yegane ortam okul. EDK bu konuları ele alınacağı çok kapsamlı bir organizasyon olacak. Sizleri de EDK’da aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde görüşlerini belirtti.

Özel Bursa Kültür Okulları olarak 21 yıl önce bugünleri hayal ederek kendilerini velilerin ve öğrencilerin yerine koyarak yolculuğa başladıklarını ifade eden Yıldırım Bey Sırakaya, “Bursa’da özel okulculuk geleneğinde her daim ilkleri uygulaya geldik. Bundan da biz, öğretmenlerimiz, idari kadrolarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz bir bütün olarak kıvanç duyuyoruz. Akademik yönden bakarsak, öğrencilerimizin bütününün genel ortalamasıyla, Türkiye’nin en iyilerinden birisi olmayı başardık. Yani kitlesel başarıyı öne çıkardık. Binlerce okul arasında okul ortalaması ile öne çıkma geleneğimiz hiç bozulmadı” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde eğitimi inceleyip gelişime devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Bey Sırakaya, “Kıta Avrupası’nı, Amerika’yı, Avustralya’yı, Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Paris Sorbonne, California, Standford üniversitelerini veli ve öğrencilerimiz için inceleyerek tüm kazanımları somutlaştırarak kendi kültürümüzle harmanlayıp Bursalı öğrencilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Her yıl yurtdışındaki eğitim fuarlarına gidiyor, eğitimdeki gelişmeleri birebir takip ediyoruz” diye konuştu.

Eğitimde İnovasyon Derneği Organizasyon Komite Üyesi Esin Yılmaz Ashkar ise, “Eğitimde Değişim Konferansları”nın, Eğitimde İnovasyon Derneği tarafından eğitimde yenilikçi yaklaşımların ele alındığı bir konferanslar dizisi olduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz 10. Eğitimde Değişim Konferansı ‘Yeniden Okul’ temasıyla Bursa Kültür Okulları ev sahipliğinde 16 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecek. Hedefimiz; eğitimcilerin yeni bilgi ve uygulamaları paylaşması ve birlikte öğrenmesidir. Okul ve üniversite işbirliği ve eğitim teknolojisi alanlarında atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği, ulusal ve uluslararası alanda uzman konuşmacıların yer alacağı EDK eğitimcileri eğitimde değişime ortak ve tanık olmaya çağırıyor” dedi.

Eğitimde Değişim Konferansı’na bugüne kadar Prof. Dr. İlber Oltaylı, Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Ziya Selçuk başlıca konuşmacılarımız arasında olduğunu söyleyen Esin Yılmaz Ashkar, “10.EDK’nın ana konuşmacıları Şermin Yaşar, Beyhan Budak, Orhan Toker ve kapanış konuşmacımız Yavuz Samur olacaktır. EDK’da atölyeler, eş zamanlı oturumlar/sunumlar, aktiviteler olacaktır” dedi.