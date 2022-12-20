Eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi Pursaklar

Pursaklar Belediyesi, ilçeye kazandırdığı hizmet alanları ile eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun başkenti olma yönünde emin adımlarla ilerliyor.

Pursaklar Belediyesi; millet kıraathaneleri, Ankara’nın en büyüğü olan devlet tiyatroları, Pursaklar Sahnesi, Bilim Pursaklar ve Deneyap atölyeleri, Endemik Vadi, mahalle konakları, spor salonları, golf range sahası, tenis kortu, basketbol sahaları, halı sahalar, hanım evleri, dede torun evleri ve Pursaklar Yaşam Merkezinde; müzikten resime, eğitimden kültüre, spordan el sanatlarına birçok farklı alanda gençlere ve çocuklara eğitim veriliyor.

"Eğitimde, kültürde, sporda Pursaklar’ımızı merkez yapacağız derken tam da bunu hayal etmiştik"

Her yaşa hitap eden hizmet alanlarını ilçeye kazandırdıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, eğlencede Pursaklar’ımızı merkez yapacağız derken tam da bunu hayal etmiştik. Yaşam merkezimizin her bir köşesi cıvıl cıvıl. Kültürde, sanatta ve sporda öncü bir Pursaklar için durmadan, yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.